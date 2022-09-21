Özlem anne "Size bir defa sarılabilir miyiz?" diyen iki kardeşe gönlünü açtı

"O SARILMAYLA BİR SEVGİ AKIŞI OLDUĞUNU HİSSETTİM"

Zafer, AA muhabirine, çocuk sevgisinin kalbe şifa olduğunu, Ayşe ile Zeynep'in kendisi için bir şans olduğunu söyledi.

Kızları ilk gördüğünde çok heyecanlandığını dile getiren Zafer, "İlk önce kapıdan baktılar. Kurum görevlisinin yanındaydılar. Çok mahcuptular, ilk önce Ayşe sonra Zeynep yaklaştı. O an beni inanılmaz bir titreme aldı. O benim için bir doğum anıydı, anlatılmaz bir duyguydu. Bana, 'Size bir defa sarılabilir miyiz?' dediler. O sarılmayla bir sevgi akışı olduğunu hissettim. Ufacıktılar ama onu hissettim, o sahneyi hiçbir zaman unutamayacağım." ifadesini kullandı.

Çocukların ne zaman isterse kendisine rahatça sarılabildiğini, her sarıldıklarında sadece onların değil, kendisinin de çok mutlu olduğunu anlatan Zafer, "Elimde bir iş bile olsa bırakırım. Elim bulaşıklı olsa bile hemen birbirimize sarılırız. Bu özgürlük onlara daha çok güven veriyor." dedi.

Kızlarla zaman içinde birbirlerine alışmaya başladıklarına değinen Zafer, ilk başta yaşadıkları küçük sorunları kendisinin ve çocukların gayretiyle çözdüklerini dile getirdi.