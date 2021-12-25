Pancarın faydaları ve pancar detoksu!

Ispanakgillerden olan kırmızı pancarın yeşilden kızıla dönen renkte yaprakları ve kıpkırmızı bir küre halindeki kökü, çiğ veya pişirilerek tüketilebilmektedir. Pancarın rengi kadar dikkat çeken diğer yönü ise insan sağlığı üzerindeki benzersiz etkileri. C vitamini, fosfat, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve çinko gibi önemli besin değerleri içeren pancarın anavatanı ise Akdeniz'dir. Buradan yola çıkıldığında Akdeniz mutfağına ait birçok tarife pancar eklenmesi ile mükemmel lezzetler elde etmenizin mümkün olabileceğini de belirtmek isteriz.
Vücudun arınması ve güçlenmesi için mevsim geçişlerinde kırmızı pancar detoksunu uygulayabilirsiniz.
KIRMIZI PANCAR DETOKSU;
1 orta boy haşlanmış pancar,¼ demet maydanoz,4 dal kereviz sapı ,½ orta boy havuç, yarım limon suyu, 1 kırmızı biber ve 1 bardak su ile blend edip tüketebilirsiniz.