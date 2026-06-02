Pankreas kanserinde kritik gelişme: Tümör büyümesini durduran o yöntem keşfedildi!

Ölümcül kanser türleri arasında gösterilen ileri evre pankreas kanserinde tıp dünyasını ayağa kaldıran bir gelişme yaşandı. Bilim insanlarının yaklaşık 500 hasta üzerinde denediği yeni yöntem, mevcut kemoterapi uygulamalarına kıyasla hayatta kalma oranlarını neredeyse iki katına çıkardı. Üstelik hastalığın ilerlemesini durduran bu yöntemin yan etkileri de şaşırtıcı derecede az. İşte tıp literatürüne geçen o araştırmanın ezber bozan detayları...

Giriş Tarihi: 02.06.2026 12:40 Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 12:50
Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, ileri evre pankreas kanserlerinde kullanılan yeni deneysel ilacın, hastaların genel yaşam süresini kemoterapi yöntemlerine kıyasla belirgin biçimde uzattığı tespit edildi. Çeşitli üniversitelerden ve kanser araştırma merkezlerinden bilim insanları, henüz deneme aşamasında olan ilacın pankreas kanseri üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırmacılar, deneysel ilaç ya da standart kemoterapi uygulanmak üzere rastgele seçilen yaklaşık 500 hastanın verilerini analiz etti. Araştırmada, daha önce tedavi görmelerine rağmen rahatsızlıkları ilerlemeye devam eden pankreas kanseri hastalarına deneysel ilaç günlük verildi.

Deneysel ilacı kullananlar ile standart kemoterapi alanların hayatta kalma oranları karşılaştırıldı.

TÜMÖR BÜYÜMESİ DURDU

Araştırmacılar, deneysel ilacı kullananların ortalama yaşam süresinin 13,2 ay, kemoterapi alan hastaların ise 6,7 ay olduğunu saptadı. Deneysel ilacı kullananların hayatta kalma sürelerinin neredeyse iki katına çıktığı, ayrıca daha az yan etki yaşadıkları tespit edildi. Hastalığın ilerlemediği sürenin ilacı kullananlarda 7,2 ila 7,3 ay, kemoterapi alanlarda ise 3,5 ila 3,6 ay olduğu görüldü.

İlacın, pankreas kanseri vakalarının yüzde 90'ından fazlasında tümör büyümesini besleyen mutasyona uğramış proteini bloke ettiği, tedavinin bırakılmasına yol açan yan etkilerin ilacı kullanan hastalarda daha az olduğu belirlendi.

Araştırmanın sonuçları, New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör
