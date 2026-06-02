Pankreas kanserinde kritik gelişme: Tümör büyümesini durduran o yöntem keşfedildi!

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, ileri evre pankreas kanserlerinde kullanılan yeni deneysel ilacın, hastaların genel yaşam süresini kemoterapi yöntemlerine kıyasla belirgin biçimde uzattığı tespit edildi. Çeşitli üniversitelerden ve kanser araştırma merkezlerinden bilim insanları, henüz deneme aşamasında olan ilacın pankreas kanseri üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırmacılar, deneysel ilaç ya da standart kemoterapi uygulanmak üzere rastgele seçilen yaklaşık 500 hastanın verilerini analiz etti. Araştırmada, daha önce tedavi görmelerine rağmen rahatsızlıkları ilerlemeye devam eden pankreas kanseri hastalarına deneysel ilaç günlük verildi.