Parfümünüzü seçerken daha çok dikkat edeceksiniz! Bilim insanları dünyanın en iyi kokusunu tespit etti

Kokuların beynimiz üzerindeki yoğun etkisi uzun süredir biliniyor. Fakat yeni yapılan çalışmalar, ortak zevklerimizin çok sevilen veya hiç sevilmeyen kokuların da ortak olduğunu ortaya koyuyor. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden araştırmacıları içeren ortak bir çalışma, insanların kültürel geçmişe bakılmaksızın koku tercihlerini paylaştığını gösteriyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 08.04.2022 17:24

Karolinska Institutet Klinik Sinirbilim Bölümü araştırmacısı Artin Arshamian, dünyanın her yerindeki insanların aynı koku algısına sahip olup olmadıklarını ve aynı koku türlerini sevip sevmediklerine dair kültürel olarak öğrenilenlerin ne olduğunu incelek istediklerini, ancak çalışmanın sonunda bunun kültürle çok az ilgisi olduğunu gösteriyor. Bu çalışma, koku molekülünün yapısının bir kokunun hoş olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirlediğini göstermektedir. Araştırmacılar, katılımcıların kültürel bağlarından bağımsız olarak bazı kokuların diğerlerinden daha fazla beğenildiğini tespit etti. Dr. Arshamian, dünyanın birçok bölgesinde kültürlerdeki insanların farklı kokuların nereden geldiklerine bakılmaksızın benzer şekilde sıraladıklarını ve koku tercihlerinin kişisel bir bileşeni olduğunu belirtti.

YERLİ HALKLAR İNCELENDİ Çalışmada deneysel yöntemler ve saha çalışmaları birlikte uygulanarak işbirliği yapan uluslararası araştırmacılar ağı ile kapsamlı bir yöntem izlendi. Bu ağda Karolinska Institutet, Lund Üniversitesi ve Stockholm Üniversitesi (İsveç), Oxford Üniversitesi ve University College London (İngiltere), Arizona Eyalet Üniversitesi, Monell Chemical Senses Center ve Pennsylvania Üniversitesi (ABD), Universidad San Francisco de Quito'dan Melbourne Üniversitesi (Avustralya) ve Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi çalışmaya dahil olmuştu. Araştırmacıların çoğu, yerli halklarla çalıştı ve bu çalışmada farklı yaşam tarzlarını temsil eden dokuz topluluk seçti. FARKLI KOKU YAPISINA SAHİP ORTAMLAR BELİRLENDİ Dr. Arshamian, yağmur ormanları, kıyılar, dağlar ve şehirler gibi birbirinden çok farklı kokulu ortamlarda yaşadıkları için birçok farklı koku deneyimi yakalandığını belirtiyor. Çalışma, kokuları hoş ve hoş olmayan bir ölçekte sıralamaları istenen toplam 235 kişiyi içeriyordu. Sonuçlar, her gruptaki birey için farklılıklar oluştuğunu, ancak kokuların iyi ve kötü değerlendirmesini küresel olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, seçimlerin büyük ölçüde moleküler yapı (%41) ve kişisel tercih (%54) içerdiğini belirledi. Dr. Arshamian, kişisel tercihlerin öğrenmeden kaynaklanabileceği gibi genetik yapının da bir sonucu olduğunu belirtti.