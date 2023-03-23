Perde şimdi de otizm farkındalığı için açılacak

Otizm, doğuştan gelen ve çocuklarda üç yaşına kadar fark edilen gelişimsel bir farklılık. Sıklığı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, bugün her 44 çocuktan 1'ine otizm spektrum bozukluğu tanısı konuyor. Türkiye'de ise 400 bin üzerinde otizmli birey olduğu tahmin ediliyor. Bu konuda farkındalık yaratmak ise son derece önemli.

Dünyada ilk kez spor ve otizm olgularını bir araya getiren Sporben Otizm Derneği, Dünya Otizm Farkındalık Ayı olan Nisan Ayı'nda bu gelişimsel farklılığa dikkat çekmek için yeni bir projeye imza attı. Dernek, Altı Üstü Kabare iş birliğiyle, 'Farklar Fertler Fırtlar' isimli tiyatro oyununu tiyatro izleyicisiyle buluşturuyor

3 Nisan'da Kadıköy Baba Sahne'de gösterimi yapılacak tiyatro oyununda otizmli bireyler, Altı Üstü Kabare oyuncularıyla birlikte sahneye çıkacak.

Otizm konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen oyun, nisan ayında farklı tiyatro sahnelerinde de sergilenecek. Oyun, bu kapsamda 12 Nisan'da da Profilo AVM'de sahnelenecek…