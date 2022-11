Polikistik over hastaları doğum kontrol hapı kullanmalı mı?

Hapların en çok tercih edilen ilaçlar arasında yer aldığını ve kısırlık yapmadığını ifade eden Doç. Dr. Ömer Demirtaş, "Doğum kontrol hapları adı üstünde, daha çok aile planlamasında kullandığımız gebe kalmayı engelleyen hormon ilaçlarıdır. Doğum kontrol hapları dünya üzerinde en sık kullanılan ve tercih edilen ilaçlardır. Özellikle 'Doğum kontrol hapları kısırlık yapar mı?' sorusu ile çok sık karşılaşıyoruz. Doğum kontrol hapları kısırlık yapmaz. Hatta hap kullanımını bıraktıktan ertesi ay, üretkenliğiniz geri döner. İğne formunda olan doğum kontrol haplarını kullanan hastalarda ise üretkenlik 3-6 aydan sonra geriye gelir" dedi.

"BU HAPLARI HASTALARIMIZIN KULLANMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Polikistik over hastalarında tüylenme ve sivilcelenme durumunun görülmesine ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Demirtaş; "Doğum kontrol haplarını genellikle genç yaş grubunda, orta yaş grubunda ve polikistik over sendromu hastalarında kullanılmasını öneriyoruz. Polikistik over hastalarında adet düzensizliği, tüylenme ve sivilcelenme gibi durumlar ile karşı karşıya kalınabiliyor. Bu yüzden hastalarda yumurtlamayı baskılamak ve androjen hormonunu azaltmak için bu hapları hastalarımızın kullanmasını tavsiye ediyoruz. Doğum kontrol hapını kullanırken bu şikâyetleri mevcut olan hastalar 1-1,5 yıl süre zarfında kullanmalı. İlacın yeni tüyler üzerine baskısı ise, 6. aydan sonra başlar" dedi.

"DOĞUM KONTROL HAPINA BAŞLADIKTAN İLK 3 AY, ADET DÜZENSİZLİKLERİ OLABİLİR"

Doğum kontrol haplarının adet düzensizliği yapmadığını ifade eden Doç. Dr. Demirtaş; "Doğum kontrol haplarını, adet düzensizliğinin düzelmesi için öneriyoruz. Eğer doğum kontrol hapının kullanılmasına rağmen adet düzensizliği devam ediyorsa farklı bir problem var olabilir. Doğum kontrol hapına başladıktan ilk 3 ay adet düzensizlikleri olabilir, bu tür durumlar normaldir. İlk üç aydan sonra ise bu tür problemler yaşanmaz. Eğer ilk üç aydan sonra bu tür durumlar yaşanmaya devam ediyorsa, hastayı tekrardan muayene etmek de fayda var" dedi.

"PIHTILAŞMA RİSKİ"

Risk grubunda olan hastaların doğum kontrol haplarını kullandığında, pıhtılaşma yaptığını dile getiren Doç. Dr. Demirtaş; "Doğum kontrol hapları doğası gereği östrojen içerdiği için, karaciğerdeki pıhtılaşma faktörlerinin yapımını arttırıyor. Yüksek risk grubunda olan, pıhtılaşma öyküsü olan, auralı migren, kontrolsüz şeker hastalığı, faktör v leiden mutasyon, protrombin gen mutasyon dediğimiz kuvvetli mutasyonlar bulunan hastalarda ve pıhtılaşmaya meyilli olan hastalara önermiyoruz. Ama normal bir hasta hiçbir risk grubunda olmadığından dolayı kullanabilir. Çok nadir de olsa bilmediğimiz bir problem varsa ortaya çıkabilir. O yüzden özellikle nefes darlığı, ani başlayan nefes darlıkları tüm hastalarda uyarıcı olmalı akciğere emboli açısından bazen ayaklarda şişlikler pıhtılaşma açısından uyarıcı olabilir. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalındığı zaman uzman bir hekime başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.