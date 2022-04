Polikistik over sendromunun fark edilmemesi sağlığı nasıl etkiliyor?

Kadınlarda FSH/LH hormon testinin sonucu yaklaşık olarak 3 olurken polikistik over sendromu bulunan kadınlarda bu test sonucu çok daha yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Her 10 kadından 1'inde görülen bu endokrin bozukluğa dair bir yaş aralığından söz etmek doğru olmaz çünkü sendrom, her yaş grubundan kadınlarda görülen bir rahatsızlıktır.

POLİKİSTİK OVER BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hormonlarla ilgili bir rahatsızlık olan polikistik over sendromu uzun süreli aralıklarla adet olma ya da adet olmama ile kendini belli eder. Kadınların büyük bölümü adet olmama şikayeti ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına başvurduklarında bu rahatsızlığa sahip olduklarını öğrenir.

Maalesef polikistik over sendromu insülin metabolizmasında da bozulmaya yol açabiliyor. Bu durumdan kaynaklı olarak hastalarda kilo artışı gözlemlenebiliyor. Özellikle göbek çevresinde yağlanma şeklinde bir kilo artışının meydana geldiğini söyleyebiliriz.

Tüm bunlarla birlikte polikistik over sendromu belirtileri insilüne karşı direnç, saç dökülmesi, erkek tipi tüylenme, özellikle yüzde sivilcelenme, yüz bölgesinde yağlanma olması, iltihap, cilt renginde kararma olması, baş ağrısı, iki adet dönemi arasında ara kanamalar olması, sesin kalınlaşması, göğüslerde hassasiyet, göğüslerde büyüme ya da küçülme olması, kısırlık ve depresyondur.

Polikistik over sendromu nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Genetik faktörler, çevresel faktörler, aşırı kilo, bazı ilaçlar hastalığın sebepleri arasında yer almaktadır.