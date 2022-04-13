Polikistik over sendromunun fark edilmemesi sağlığı nasıl etkiliyor?

Kadınlarda FSH/LH hormon testinin sonucu yaklaşık olarak 3 olurken polikistik over sendromu bulunan kadınlarda bu test sonucu çok daha yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Her 10 kadından 1'inde görülen bu endokrin bozukluğa dair bir yaş aralığından söz etmek doğru olmaz çünkü sendrom, her yaş grubundan kadınlarda görülen bir rahatsızlıktır.
POLİKİSTİK OVER BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hormonlarla ilgili bir rahatsızlık olan polikistik over sendromu uzun süreli aralıklarla adet olma ya da adet olmama ile kendini belli eder. Kadınların büyük bölümü adet olmama şikayeti ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına başvurduklarında bu rahatsızlığa sahip olduklarını öğrenir.
Maalesef polikistik over sendromu insülin metabolizmasında da bozulmaya yol açabiliyor. Bu durumdan kaynaklı olarak hastalarda kilo artışı gözlemlenebiliyor. Özellikle göbek çevresinde yağlanma şeklinde bir kilo artışının meydana geldiğini söyleyebiliriz.
Tüm bunlarla birlikte polikistik over sendromu belirtileri insilüne karşı direnç, saç dökülmesi, erkek tipi tüylenme, özellikle yüzde sivilcelenme, yüz bölgesinde yağlanma olması, iltihap, cilt renginde kararma olması, baş ağrısı, iki adet dönemi arasında ara kanamalar olması, sesin kalınlaşması, göğüslerde hassasiyet, göğüslerde büyüme ya da küçülme olması, kısırlık ve depresyondur.
Polikistik over sendromu nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Genetik faktörler, çevresel faktörler, aşırı kilo, bazı ilaçlar hastalığın sebepleri arasında yer almaktadır.
POLİKİSTİK OVER TEDAVİSİ NASILDIR?
Öncelikle polikistik over sendromu tedavisinin tam olarak mümkün olmadığını, sadece hastaların yaşadıkları şikayetleri ve rahatsızlığın belirtilerini ortadan kaldırmanın mümkün olabileceğini belirtmek gerekir. Hastanın hangi şikayetleri yaşadığına bağlı olarak uygulanan tedavi de değişkenlik gösterebilir. Örneğin bu rahatsızlığa sahip hastaların yaşadığı sorunlar arasında en yaygın olanı tüylenmedir. Tüylenme problemini ortadan kaldıran tedaviye 6 ay boyunca devam edilmesi gerekebilir.
Eğer hasta hamilelik düşünmüyorsa adet düzensizliği gibi sorunları ortadan kaldırmak amacıyla doğum kontrol hapı ya da progesteron hormonu içeren bazı ilaçların kullanılmasına yönelik bir polikistik over sendromu tedavisi uygulanabilir. Aynı zamanda hastaların düzenli olarak adet görmelerini sağlamak gerekir.
Adet düzensizlikleriniz varsa vücudunuzda belirgin olarak değişiklikler varsa polikistik over şüphesi ortaya çıkabilir. Oluşma nedeninin tam olarak belirlenemediği bu rahatsızlıkta hastanın şikayetine göre tedavi yöntemleri farklılaşabilir. Polikistik over sendromu hamileliğe tam olarak engel değildir ancak ciddi seviyede hamile kalmaya engel olabilir. Bu rahatsızlık kendi kendine geçmez, etkileri doktor gözetiminde sıfırlanmaya çalışılır.
Bunun nedeni hastadaki rahim kanseri riskini azaltmaktır. Dolayısıyla adet görmelerine yönelik bir tedavinin uygulanmasına da ihtiyaç duyulabilir. Hormonal dengenin yeniden sağlanabilmesi için hastaların diyetisyen kontrolünde kilo vermeleri önerilir.
İlaç tedavisi öncelikli seçenek olarak düşünülür. Ancak her hastada ilaç tedavisi ile bir başarı elde etmek mümkün olmayabilir. İşte bu noktada devreye cerrahi müdahale girebilir. Operasyon genellikle laparoskopik yöntemle gerçekleştirilir. Ancak çoğu zaman cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, sadece ilaç tedavisi ile hastaların şikayetlerinin giderilmesi mümkün olabilir. Kişilerin bebek sahibi olmak istemeleri durumunda da yardımcı üreme tekniklerinden faydalanılabilir.
POLİKİSTİK OVER SENDROMU HAMİLİĞE ENGEL OLUR MU?
Hastaların en çok merak ettiği konulardan biri de polikistik over sendromu olan kişilerin hamile kalıp kalamadığı oluyor. Bu sendrom yüzde 100 kısırlığa yol açıyor diyemeyiz. Ancak sendromdan kaynaklı olarak hamile kalma olasılığının ciddi seviyede düştüğünü de belirtmek gerekir. Bu nedenle hastaların büyük bölümünün tüp bebek tedavisine başvurduğunu belirtebiliriz. Bu hastalığa sahip olan kadınlarda tüp bebek tedavisi gerçekleştirilirken uyarımlar son derece dikkatli bir şekilde düşük dozda yapılır.
Günümüzde tüp bebek tedavisi gören hastaların yaklaşık olarak yüzde 20'sinin hamile kalamama nedeninin polikistik over sendromu olduğunu da söyleyebiliriz. Tüp bebek tedavisi ile hamile kalma şansı artıyor olsa da kesin bir gebelik sonucunun elde edileceğinden söz edilemez.
Hastalara polikistik over sendromu kendi kendine geçmez. Tedavi ile rahatsızlığın tamamen ortadan kaldırılması da mümkün değildir. Ancak hastaların yaşadıkları sorunlara çözüm bulunabilir. Aynı zamanda hastaların sağlıklı ve düzenli beslenmesi, fazla kilolarından kurtulması ve kilo almaması gibi unsurlara da dikkat etmesi gerekir.