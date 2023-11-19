Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre doğumun kesin sebebinin henüz tam olarak bilinmediğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Çağlar, "Gebelik haftası 37 haftanın altında doğan bebeklere prematüre bebek diyoruz. 37 haftanın altında olan bebeklerde 34 ile 37 hafta arasında sınırda olan prematüre hastalarımız var ama eğer hastamız 34 haftanın altında doğmuşsa bunlara daha ciddi prematüre hastalar diyoruz. Bu hastaları da genellikle yeni doğan yoğun bakım servisinde takip ediyoruz" dedi. Bebeklerin, anne karnında 40 haftayı doldurmadan doğmasının sebeplerinin kesin olarak bilinmediğinden bahseden Dr. Çağlar, gebelikte geçirilen enfeksiyonlar veya annenin anatomik fonksiyon bozuklukları gibi pek çok risk faktörü bulunduğunu ve kadın doğum uzmanlarının gebeliği takip edip çocukların erken doğmaması için gerekli tüm müdahaleleri yaptığını, buna rağmen erken doğan çocuklara ise çocuk hekimlerinin baktığını anlattı.

"2 KİLODAN AZ DOĞAN BEBEKLER BESLENME SORUNU YAŞAYABİLİYOR"

Erken doğan çocukların karşılaştığı sağlık sorunlarına işaret eden Dr. Çağlar, en ciddi sorunun akciğerlerin gelişmemesi ve solunum sıkıntısı olduğunu, bu bebeklerin akciğerlerin gelişmesi için gerekli olan sürfaktan maddesi yeterince salgılanmadığı için genellikle bu çocuklarda solunum sıkıntısı yaşandığını dile getirdi. Ayrıca kilosu çok az olan, örneğin 2 kilonun altındaki bebeklerin kan şekerini düzenleyememesi, vücut ısısını ayarlayamaması ve emme refleksinin olmaması sebebi ile beslenme sorunları yaşayabildiklerini vurguladı. Bu kritik süreci atlatan prematüre bebeklerde göz ve kalp sorunlarına sıklıkla rastlandığını ifade eden Dr. Çağlar, "Eğer çocuk çok erken doğmuşsa nasıl çocuğun akciğerleri, beyni, bağırsakları tam gelişmemişse, gözleri de tam gelişmemiş olabiliyor. O yüzden biz prematüre bebeklere 1 aylıkken mutlaka rop muayenesi dediğimiz göz gelişim muayenesi yapılmasını istiyoruz. Ayrıca yeni doğan bebekler, erken doğduğu ve gelişimi tam tamamlanmadığı için kalpleri delik olabiliyor. Özellikle PDA dediğimiz bir delikle sık karşılaşabiliyoruz. Bu da bazen ilaç tedavisi ile bazen de ameliyatla da düzelebiliyor" diye konuştu.

"KAHRAMAN BEBEKLER"

İlk 1 yılın, erken doğan bebeğin yaşıtlarına fiziksel açıdan yetişebilmesi için takviyenin çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Çağlar, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Prematüre bebeklere biz kahraman bebekler diyoruz. Ne kadar küçük doğmuş olsalar da yeni doğan yoğun bakımı sonrası bu çocuklar hayata tutunabiliyor. Bu süreci atlattıktan ve bebekleri evlerine gönderdikten sonra bile aile tarafından da mutlaka takip edilmesini istiyoruz. Ayrıca nörolojik, zihinsel gelişimi açısından bu bebeklerin her ay mutlaka düzenli olarak kontrole gelmesini istiyoruz. Boy kilo gelişimini de takip ediyoruz. Bazen gelişimleri için fizik tedavi de öneriyoruz. Bu bebekler diğer yaşıtlarına göre biraz daha küçük doğdukları için özellikle 1 yıl içerisinde yoğun takviye verilmesini öneriyoruz ve yaşıtlarına ulaşması için gerekenleri yaparak, çok sıkı takip ediyoruz."