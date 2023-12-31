Prematüre bebeklerin yaşam şansı artık daha yüksek

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın açıklamalarda bulundu. Prematüre bebeklerin beklenen doğum tarihinden önce doğan bebekler olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Bu bebekler, erken doğdukları, organ sistemlerinin henüz gelişmediği ve tam olarak olgunlaşmadığı için anne karnından dünyaya geldikten sonra bazı sorunlarla karşılaşıyor ve yaşam mücadelelerini kaybetme riski taşıyor. Günümüzde teknolojinin gelişmesi, bilimde ilerlemelerle beraber prematüre bebekler daha fazla yaşam şansı buluyor.

YAŞAM SINIRI 22-23 HAFTAYA KADAR İNDİ

20-30 yıl geriye gidildiğinde 28. gebelik haftasından sonra doğan bebeklerin veya 1800- 2000 gramdan daha düşük doğum ağırlığı olan bebeklerin yaşam şansı çok düşük olduğundan bahsedilirken, günümüzde ise yaşam sınırları 22. 23. gebelik haftalarına kadar indi. Bu bebekler anne karnındaki ortamı bulamadıkları için ölüm ve sakatlık risklerini beraberinde bulunduruyor. Gebelik haftası ile ters orantılı olarak bu bebekleri bekleyen sorunlar oluyor ancak günümüzde özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin paralelinde bu bebeklerin bakımlarında belirgin iyileşmeler oluyor. Bebekler, büyük çoğunlukla yaşam imkânı buluyor. Bu bebeklere kaliteli bir yaşam sunmayı amaçlıyoruz. Prematüre bebeklerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık arttırmak amacı ile her yıl 17 Kasımın Dünya Prematüre Günü olarak kutlanıyor" diye konuştu.