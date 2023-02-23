Prof. Dr. Çenesiz: Hayvanları deprem erken uyarıcısı olarak kullanmak mümkün değil

Birçok kişinin 'Depremlerden önceden haberimiz olabilir mi?' sorusunu merak ettiğini, bu nedenle hayvan davranışlarını sorgulandığını hatırlatan Prof. Dr. Çenesiz, "Hayvanlar, özel duyular açısından insanlara göre oldukça gelişmiş canlılardır. Koku, işitme duyuları, titreşimi (vibrasyon) daha erken hissetmeleri, insanlara göre çok daha yüksek düzeydedir. Bundan dolayı depremden hemen önce meydana gelme ihtimali olan koku değişimi, titreşimler ya da sesi bir süre önce algılayabilirler. Ancak davranış değişikliklerine sadece bunların sebep olduğunu söyleyebilmek; şu an için çok mümkün değil" dedi.



'DEPREM ESNASINDA HAYVANLAR DA PANİKLİYOR, KORKUYOR'

Hayvanlardaki davranış değişiminin korku ve panik olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Çenesiz, "Farklı etmenlerden dolayı bunların yönlendirildiği düşünülürse; erken uyarıcı olarak hayvanların davranışlarının kullanılabilmesi, mevcut bilimsellikte mümkün değil. Elbette deprem esnasında farklı davranışlar sergiliyorlar. Tıpkı insanlarda olduğu gibi. Onlar da panikliyor, korkuyor, endişeleniyor. Bu yüzden farklı davranabiliyorlar. Ancak daha öncesinde, bunu tahmin edebiliyor, öngörebiliyor ya da sezinliyor ve bundan dolayı farklı davranışlar sergiliyor diyebilmemiz mevcut bilimsel veriler ile mümkün değil. İlerleyen yıllarda bunun üzerine çalışılabilir ama şu an için bunu söyleyebilmemiz çok zor" diye konuştu.