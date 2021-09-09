Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıkladı! Bu kişiler aşısızlar kadar risk altında!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ikinci doz üzerinden beş altı ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir.” dedi. Bakan Koca’nın bu açıklamasının ardından hatırlatma dozu ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Eksik doz aşılar veya hatırlatma dozunun yapılmaması hastalık riskini artırıyor. Eksik doz aşı olanların aşı olmayanlardan hiçbir farkı yok. Yoğun bakım riskinden kurtulmak için tüm dozların eksiksiz yapılması gerekiyor.” dedi.

KISMET ZEYNEP AKBAŞ ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 09.09.2021 14:51 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 15:08

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, " BioNTech aşılarının inaktif virüs aşılarına göre bağışıklık etkinliği uzun olsa da altı ay sonrasında antikor seviyesinde bir azalmaya neden olduğu biliniyor. İnaktif virüs aşılarında iki doz yaptırmış olsanız dahi ikinci dozdan üç ay sonra hatırlatma dozu olmanız gerekiyor. BionTech aşısı ise, inaktif virüs aşılarından farklı olarak mRNA aşısı olması nedeniyle artılara sahip. Yapılan son araştırmalara göre, BioNTech aşısı olan kişilerde altı ay sonra hastalık riskinin oluşabileceği anlaşıldı. Bu nedenle antikor seviyesini yükseltmek için BioNTech aşısı olmuş kişiler için de altı ay sonra hatırlatma dozu gerekiyor." dedi.

mRNA KÖKENLİ AŞI YAPTIRDIYSANIZ… Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, hatırlatma dozu ile ilgili açıklamalarına şöyle devam etti; "Dünyada bazı ülkeler bu uygulamayı aktif olarak kullanmaya başladılar. İki doz aşı olmuş kişilerin üçüncü doz 'hatırlatma' aşılarını yaptırması koronavirüsle mücadelede elimizi güçlendirecektir. mRNA kökenli aşı yaptırdıysanız üçüncü dozu da mRNA aşısı yaptırmanızı öneriyoruz. Çünkü iki doz mRNA aşısı yaptırmış kişilerin üçüncü dozda inaktif aşı tercih etmesi sonucu ortaya çıkabilecek etkilerle ilgili yeterli çalışma yok. İlerleyen günlerde yapılan araştırmalar neticesinde farklı kökenli aşılar tercih edilebilir."

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞIYI SEÇERKEN BU UYARIYA DİKKAT "İnaktif virüs aşısında farklı bir durum söz konusu. İki doz aşıdan sonra mRNA aşısının yapılmasıyla ilgili yeterli çalışma mevcut." diyen Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, açıklamasına şöyle devam etti; "Yani iki doz inaktif aşı olan kişiler farkı türden aşı tercih edebilir ancak iki doz mrna olmuş kişilerin aynı kategoriden devam etmesinin daha uygun olduğunu düşünüyoruz."

HATIRLATMA DOZU OLMAMIŞ KİŞİLERİN YOĞUN BAKIM RİSKİ VAR MI? Bakan Koca'nın açıklamalarına göre hatırlatma dozunu olmayan veya aşı dozlarını tamamlamayan yaklaşık 6 milyon kişi bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk şöyle konuştu; "Eğer siz iki doz aşı yaptırdıysanız ve üzerinden inaktif aşılar için üç, mRNA aşılarında ise altı ay geçtiyse hastalık kapma riskiniz ortaya çıkar. İnaktif virüs aşısında ikinci dozdan üç ay sonra hiç aşı olmamış kişiler kadar riske sahipsiniz diyebiliriz. 6 milyon kişi takviye dozlarını yaptırmazsa hastalık riski çok yüksek. İki doz aşıyla ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün değil bu nedenle hatırlatma dozu şart. Aşıların yoğun bakım riskini ortadan kaldırdığını unutmamak gerekir. Hatırlatma dozunu atladığımızda aşısızlar kadar risk altında olduğunu bilmeliyiz." YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALAR ARASINDA HATIRLATMA DOZUNU OLMAMIŞ KİŞİLER VAR Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde servislerimizde ve yoğun bakımlarımızda bir doz aşı yaptırmış, iki doz aşı yaptırıp hatırlatma dozunu yaptırmamış veya hiç aşı olmamış kişiler bulunuyor." diye konuştu.