Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıkladı! Bu kişiler aşısızlar kadar risk altında!

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, " BioNTech aşılarının inaktif virüs aşılarına göre bağışıklık etkinliği uzun olsa da altı ay sonrasında antikor seviyesinde bir azalmaya neden olduğu biliniyor. İnaktif virüs aşılarında iki doz yaptırmış olsanız dahi ikinci dozdan üç ay sonra hatırlatma dozu olmanız gerekiyor. BionTech aşısı ise, inaktif virüs aşılarından farklı olarak mRNA aşısı olması nedeniyle artılara sahip. Yapılan son araştırmalara göre, BioNTech aşısı olan kişilerde altı ay sonra hastalık riskinin oluşabileceği anlaşıldı. Bu nedenle antikor seviyesini yükseltmek için BioNTech aşısı olmuş kişiler için de altı ay sonra hatırlatma dozu gerekiyor." dedi.
mRNA KÖKENLİ AŞI YAPTIRDIYSANIZ…
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, hatırlatma dozu ile ilgili açıklamalarına şöyle devam etti; "Dünyada bazı ülkeler bu uygulamayı aktif olarak kullanmaya başladılar. İki doz aşı olmuş kişilerin üçüncü doz 'hatırlatma' aşılarını yaptırması koronavirüsle mücadelede elimizi güçlendirecektir. mRNA kökenli aşı yaptırdıysanız üçüncü dozu da mRNA aşısı yaptırmanızı öneriyoruz. Çünkü iki doz mRNA aşısı yaptırmış kişilerin üçüncü dozda inaktif aşı tercih etmesi sonucu ortaya çıkabilecek etkilerle ilgili yeterli çalışma yok. İlerleyen günlerde yapılan araştırmalar neticesinde farklı kökenli aşılar tercih edilebilir."
ÜÇÜNCÜ DOZ AŞIYI SEÇERKEN BU UYARIYA DİKKAT
"İnaktif virüs aşısında farklı bir durum söz konusu. İki doz aşıdan sonra mRNA aşısının yapılmasıyla ilgili yeterli çalışma mevcut." diyen Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, açıklamasına şöyle devam etti; "Yani iki doz inaktif aşı olan kişiler farkı türden aşı tercih edebilir ancak iki doz mrna olmuş kişilerin aynı kategoriden devam etmesinin daha uygun olduğunu düşünüyoruz."
HATIRLATMA DOZU OLMAMIŞ KİŞİLERİN YOĞUN BAKIM RİSKİ VAR MI?
Bakan Koca'nın açıklamalarına göre hatırlatma dozunu olmayan veya aşı dozlarını tamamlamayan yaklaşık 6 milyon kişi bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk şöyle konuştu; "Eğer siz iki doz aşı yaptırdıysanız ve üzerinden inaktif aşılar için üç, mRNA aşılarında ise altı ay geçtiyse hastalık kapma riskiniz ortaya çıkar. İnaktif virüs aşısında ikinci dozdan üç ay sonra hiç aşı olmamış kişiler kadar riske sahipsiniz diyebiliriz. 6 milyon kişi takviye dozlarını yaptırmazsa hastalık riski çok yüksek. İki doz aşıyla ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün değil bu nedenle hatırlatma dozu şart. Aşıların yoğun bakım riskini ortadan kaldırdığını unutmamak gerekir. Hatırlatma dozunu atladığımızda aşısızlar kadar risk altında olduğunu bilmeliyiz."
YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALAR ARASINDA HATIRLATMA DOZUNU OLMAMIŞ KİŞİLER VAR
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde servislerimizde ve yoğun bakımlarımızda bir doz aşı yaptırmış, iki doz aşı yaptırıp hatırlatma dozunu yaptırmamış veya hiç aşı olmamış kişiler bulunuyor." diye konuştu.
İLK DOZUN ÜZERİNDEN ZAMAN GEÇTİYSE ETKİ AZALIR MI?
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, ilk dozunu olmuş ancak ikinci dozunu henüz olmamış kişilerin aşının etkinliğiyle ilgili kararsız kalmamsı gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu; "İnaktif aşılarda iki doz arası sürenin 2 hafta ile 1.5 ay arasında değişiyor. mRNA aşılarda ise bu süre iki aya kadar uzayabiliyor. Yani ilk dozunu yaptırmış ancak ikinci dozu için üzerinden zaman geçen kişilerin 'İkinci doz olsam da etki etmez' gibi düşünmemesi gerekir. Yeni varyantlar oluşuyor ve şu anki bilimsel teknik alt yapısı aşıların yeni varyantlara göre dizilim yapılmasını sağlıyor. Bu nedenle aşısını tam yaptırmış kişiler varyantlara karşı da korunuyor."
DÖRDÜNCÜ DOZ GEREKİR Mİ?
Üçüncü dozdan sonra dördüncü dozun olup olmayacağı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Virüs dolaşmaya devam ettikçe insanlar da hastalanmaya devam edecek. Bu nedenle başarılı olabilmemiz için sürecin kısalması pandemiden endemik sürece geçmesi ve mevsimsel olması gerekiyor. Şu an için dördüncü dozdan söz etmek mümkün değil ancak ilerleyen zamanlarda ne olacağını öngöremiyoruz." dedi.