Prof. Dr. İlhan'dan önemli açıklama! "Vakalar düşüşe geçebilir"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Temmuz-1 Ağustos arasındaki haftalık vaka sayılarındaki artışa işaret ederek, günlük yaklaşık 58 bin yeni vaka görüldüğünü, 48 vatandaşın ise vefat ettiğini belirtti.

Bu rakamların bir önceki hafta günlük 52 bin civarında olduğunu aktaran İlhan, "Şu an bir artışın devam ettiğini söylemek mümkün ama artış hızının bir parça azaldığını gözlemliyoruz. Bu dünyada da böyle. Dünya genelinde son bir hafta içinde pik yapan değerlerin aşağıya doğru yöneldiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

İlhan, vaka sayılarındaki azalma beklentilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vaka sayılarındaki azalma belli bir pik seviyesini görüldükten sonra gerçekleşiyor. Bu nedenle eylül başına kadar olan dönemde vakalar bir miktar daha yukarı gidebileceği gibi sabitleşip aşağı yönlü seyre de geçebilir. Dünyada, özellikle yakınımızda olan Avrupa bölgesindeki düşüş eğilimini ve Türkiye'ye yansımalarının genellikle iki hafta sonra olduğunu dikkate aldığımızda, vaka sayılarının bir parça daha böyle gidip sonra sabitleşip ardından da aşağı doğru yön alabileceğini düşünebiliriz."