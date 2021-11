Prof. Dr. Oğuztürk bilinçsiz ’antibiyotik’ kullanımı konusunda uyardı

"BİZ ACİL TIP UZMANLARINDA AMPİRİK VE TEDAVİ ANLAMINDA İKİ FARKLI ANTİBİYOTİK KULLANIM ALANI VARDIR"

Acil kliniklerde antibiyotik kullanımına da değinen Prof. Dr. Oğuztürk şunları kaydetti:

"Biz acil tıp uzmanlarında ampirik ve tedavi anlamında iki farklı antibiyotik kullanım alanı vardır. Ampirik dediğimiz, biz acil tıp uzmanları herhangi bir hastalığın bakteriyel kökeninin ne olduğunu bilmiyoruz ama klinik anlamda bu enfeksiyonun bir bakteri kaynaklı olduğu kanaatine varmış isek öncesinde antibiyotik veriyoruz. Ama bu her anlamda her zaman verilmiyor. Ciddi bir anlamda aciliyet ve hastalığın ciddiyeti var ise biz bu yola başvuruyoruz. Ama büyük oranda bakteriyel etken laboratuvar ve mikrobiyolojik anlamda tanımlanmışsa o etkene yönelik direkt nokta atışı yapabileceğimiz antibiyotiklerin kullanılması gerekiyor. Bir antibiyotiğin kullanılmasında net bir şekilde o bakterinin izole edilip tanınması ve ona uygun dozda, uygun zaman aralığında, uygun yolla verileceği şeklindeki ayırımların yapılıp en etkin faydalanma yolunun tercih edilmesi gerekiyor."



"BU İLAÇLARIN KULLANIMINDA ALERJİK BİR BÜNYENİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Antibiyotiklerin doğru zamanda, doğru dozda ve doğru yolla alınması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Oğuztürk şunları söyledi:

"Bu ilaçların kullanımında alerjik bir bünyenin olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Her ilaç her kişide aynı başarıyı göstermez. Bazı insanlarımızın bir şekilde başka hastalıklarının olup olmadığı da hekim tarafından araştırılması gerekiyor. Bu ilaçların çoğu karaciğerden emilip böbreklerden atılıyor. Eğer bu iki organda ciddi anlamda bozukluk varsa ilaçlardan fayda göremeyiz ve aynı zamanda ilaçların da toksik etkileri dolayısıyla ciddi sıkıntılar oluşabilir. Bu kişilerin bu ilaçlara karşı alerjik bir durumunun olup olmadığının belirlenmesi gerekiyor. Gebelik döneminde olup olmadığının belirlenmesi gerekiyor. Yaşa göre de biz 8 yaşındaki veya 70 yaşındaki kişiye her antibiyotiği veremeyiz yaşa göre de ayarlama yapılması gerekiyor. Bir diğer etken de maliyet ve etkinlik. Aynı etkinliği gösterecek olan ilaçlardan maliyet anlamında en uygun olanının hekimlerce tercih edilmesi gerekiyor. Bu tür noktalara dikkat edilmesi gerekiyor."