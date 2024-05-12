Rallici annenin co-pilot kızı! Ne kanser ne de hayat: Onları hiçbir şey yenemedi...





ANNEM MÜTHİŞ FEDAKARDIR

- Peki bize annen Çiğdem Tümerkan'ı anlatır mısın?

- Z.T.: Annemi benim büyük halim gibi görüyorum. Şu anki halime de ona bakarak geldim. Ama onun kadar sosyal olduğumu söyleyemem. Aslında zor bir kadın, zor bir anne. Hayatında yaşadığı problemleri istemese de zaman zaman bize de yansıtıyor. Belli zamanlarda işine çok yoğunlaşıyor ve üst düzey yönetici olması nedeni ile oradaki otoritesini bana da yansıtıyor. Kendisi üstte tutar, haksız olduğunu asla kabul etmez. Anne olarak müthiş fedakardır. Beni yurt dışında okutmak için, babamı karşısına alacak kadar cesurca davrandı. Biz de annemin bize gösterdiği fedakarlıkları görerek annemi babamdan boşanması için kız kardeşimle ikna ettik diyebilirim. Çocukları için evli kaldığını babamın onu hak etmediğini hissediyorduk. Evde bir baba figürü yoktu, bizim arkadaşımız gibiydi babamız. Annemin hem anne hemde babalık rolünü üstlenmişti.

- Peki annenle ralli yarışında aranız nasıl?

- Z.T.: Annemle hep bir çatışma var zaten aramızda. Tabii ki yarışta da atışmalar oluyor. Yol notlarını okurken hatalar oluyor. O zaman da kızıyor.

- Ç. T.: Hayır bunu kabul etmiyorum. Sağda keskin viraj dediği solda çıkınca içimdeki amazon kadını çıkabiliyor. Hakkını yemeyeyim, pardon anne diyor. Ne pardonu, öteki taraf uçurum olabilir deyip kaskına vuruyorum ya da çığlık atıyorum.

- Z.T.: Öyle bağırdığı zaman cevap vermem. Zaten yarıştayız. Etap sonuna gelince 'Zaten yol notlarını sen yazdırmadın mı? Niye kızıyorsun' diye yanıt veririm. Ama Amazon kadını kimliğine bürününce onunla çok tartışmam.





- Nedir bu Amazon kadını?

- Z.T.: Umarım hiç karşılaşmazsınız. Önce bir çığlık atar. Patron olduğunu hissedersiniz. Sonra bağırır, çağırır, söylenir ve hiç sizi dinlemez.

- Ç.T.: Sonuçta arabada kızım var. Ondan çok büyük tepkiler veriyorum Kaza yaparken kızımın tarafından darbe alacaksak ben spin atıp otomobilin arkasını vurdurmaya çalışırım, bir içgüdü olarak onun tarafını korurum. Sinirim de çocuğuma bir şey olmaması için işte.

- Tehlikeli anlarında mutlaka bir gözünüz yolda diğeri bir anne olarak kızınızda oluyordur. Ne yapıyor Zeynep o sırada?

- Ç.T.: Şimdi şımarmasın ama en tehlikeli anlarda bile soğukkanlı, sessiz ve cool kalabiliyor. Hemen önlem olarak yapmamız gereken pozisyonunu alıp bekliyor. Tehlike geçince "Anne sesim yine içime kaçtı" diyor. Zeynebim beş yaşından beri sporun içinde. Profesyonel yüzücü. Sualtı Hokeyi Milli Takım oyuncusu olduğu için çok disiplinli bir hayatı var ve çok kontrollüdür.

- Madem kızınız için bu kadar endişe duyuyorsunuz, neden başka bir copilot'la yarışmıyorsunuz?

- Z.T.: Zaten benden başkası bir co-pilotla yarışsa kesinlikle daha hızlı gider ve daha başarılı olur. Ben olunca daha kontrollü davranıyor.

-Ç.T.: Benim derdim kazanmak ya da daha başarılı olmak değil ki. Kanserle hala savaşan biri olarak ben kızımla unutamayacağımız, adrenalin dolu hatıralarımız olsun istiyorum.