Rallinin kadınları! Her birinin öyküsü azim dolu: "Kolay olmayacağını biliyorduk ama başardık!"

"50 yaşıma girince de kendime hediye olarak ehliyet almıştım... 40'ımda sonra ralliye başladım... Co-pilotum kızımdı, yarışta kavga edince bir an arabadan atmayı düşündüm... Yarış haftası geldi mi sevgili tribi çekemem... Biz pozitif ayrımcılık falan istemiyoruz, gölge etmesinler, yeter!"



Daha önce röportaj yaptığım bir bankada yönetici, aynı zamanda şef ve anne olan ralli pilotu Nazan Zorlu sohbetimizde, "Türkiye Ralli Şampiyonası'nda bu sezon kadın katılım oranı çok yüksekti. oldu. Hepsi de farklı kategorilerde başarılar elde etti. Ayrıca Türkiye bu yıl dünyada 'yüzde 12 ile en çok kadın sporcu katılımı olan ülke' oldu" bilgisini verdi. Biz de Zorlu'nun yardımlarıyla sekiz ralli sporcusu kadını; Ankara, Kocaeli, İzmir ve Muğla'dan İstanbul'da En Plus'ın ev sahipliğinde buluşturduk. İlk defa sekiz kişiyle -hepsi kadın- aynı anda röportaj yapınca beş dakikada bir pot kırdım. Profesyonel bir mutfakta güle oynaya pizza-brownie'ler yapılırken tadına doyulmaz bir muhabbet oldu.







NAZAN ZORLU / 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Kadın Plotları İkincisi

KADINLAR HER SPORA İLGİYİ ARTIRIYOR

Kadınlar tüm sporlarda ilgiyi ve takibi artırıyor. Ralli gibi erkeklere mal edilen bir sporda bu ilgi daha da yükseliyor. Kadınlar olarak bu yolculuğa çıkarken sporda deneyimli erkeklere danıştığımızda ilk önce bu işin nasıl olamayacağını dinlemek zorunda kaldık, fakat bu işi yapabildiğimizi gördüklerinde bu sefer daha çok yardımcı olmak istediler. Bu sürecin kolay olmayacağını hepimiz biliyorduk ama üstesinden gelmeyi başardık. En büyük desteği de kadınlara veriyor, bunun altını tekrar çizmek isterim. Hangimiz kazanırsak kendimiz kazanmış gibi seviniyoruz. Hem bu buluşmamızı sağlayan SABAH Pazar'a teşekkür ederiz.







SEVİ AKAL / 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası İki Çeker Co-Pilot Şampiyonu

KADINLARIN YANINDA RAHAT EDEMİYORUZ DİYORLARDI

İktisat okudum, SAP (Sistem Analiz Programı Geliştirme) danışmanıyım. Hobi olarak başladım ama iki yıldır takım pilotuyum. Kariyerime başlarken yarışacak koltuk bulamadım. "Kadının yanında rahat edemeyiz! Küfür edemeyiz" gibi komik argümanlarla muhalefet ettiler. Biz pozitif ayrımcılık falan istemiyoruz, gölge etmesinler, yeter. Bir kere rallide hiçbir spor dalında olmayan cinsiyet ayrımı yok. Eğer iki iyi arkadaşsanız, sorun çıkmaz. Son üç dört senede kadınların bu sporda ne kadar başarılı olabileceğini gösterdik. Ford Castrol takımı sağladığı imkanlarla önüm açıldı. Hayatıma girecek insanla bu alanı paylaşmak ister miyim, bilemedim. Yarış haftası sevgili tribiyle uğraşamam, yarış dışı konular hariç kimseyle iletişim kurmam.



SELDA ÇAĞLAYAN / CO-PİLOT / 2023 sezonu Türkiye Ralli Şampiyonası Historic Klasman Kadınlar Şampiyonu

EVLENME TEKLİF EDER GİBİ, "BENİM CO-PİLOTUM OLUR MUSUN?" DEDİ

Eşim Tan Çağlayan'ın 17 yaşından beri ralliye ilgisi vardı. 2007'de flört ederken beni İstanbul'da düzenlenen IRC'ye (Uluslararası Ralli Şampiyonası) götürdü. O zaman bu spora tutuldum. Eşim bana hep gençken yarışmayı çok istediğini anlatırdı. 2019'da "Benim co-pilotum olur musun?" dedi. İkinci bir evlenme teklifi eder gibiydi. İlkini düşünmüştüm ama bu kez nasıl hayır diyebilirdim. (Masada kahkahalar kopuyor) 2005 model Peugeot ile historic klasmanda yarışmalara başladık. Zaten 50 yaşıma girince de kendime hediye olarak ehliyet almıştım. Kadınların bu sezonki olağanüstü başarısı bizim için sürpriz değil. Kadın bir kere girdiği ortama estetik getirir. Seviye otomatikman yükselir. Araç içinde elbette tartışmamız oluyor. Onu sakinleştirmek için şarkılar söylediğim doğrudur.



SEVGİ AKTÜRK / 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası kadın pilotlar üçüncüsü

OĞLUM YARIŞLARIMA GELİP BENİ İZLİYOR

Kadın giyim üzerine butiğim var. Yarışlara 2021'de başladım. Ailem tehlikeli olduğunu düşündüğü için istemedi. Ralliye başladığımda 42 yaşındaydım. Neden bu yaşa kadar beklediniz derseniz evlilik, çocuk diyelim. Oğlum Aslan, yarışmalarıma gelip beni izliyor. Çok meraklı, seneye kartinge başlayacak. Hiç zorluk yok mu, tabii ki var. Geçen yıl İzmir Rallisi travma yaşamama sebep oldu. Afet durumu ilan edilmişti. Silecek, fan çalışmıyor. Korkunç bir fırtına var. Otomobil çamura saplandı. 1.5 saat çıkarmaya çalıştık. O yaşadıklarımdan sonra beni hiçbir şey korkutamaz. Antrenmanlar çok yorucu, bazen "Ben ne yapıyorum!" diye kendimi sorguladığım oluyor. Bugün aramızda olamayan co-pilotum Begüm Uludağ gibi cesur bir kadınla beraber bu yola çıkmak benim için büyük mutluluk. Umarım uzun yıllar beraber oluruz.





CANSU AÇAR (CO-PILOT) / Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası'nda ikincilik

EN BÜYÜK HAYALİMİ YAŞIYORUM

Anaokulu öğretmeniydim ancak 17'nci yılımda bıraktım. Özel sektör yarışlar için izin konusunda esnek olmadığı, benim de hayalim yarışmak olduğu için işi bıraktım. Kocaeli'nde pistlere yakın oturduğum için babamla yarışları izlerdik. "Ben de burada olmalıyım, yarışmalıyım" dedi. Önce gözetmenlik, ardından hakemlik derken TOSFED'in kadınlar co-pilot eğitiminde ilk 30 arasına girdim ve ralli kariyerime başladım. Tabi yarışacak koltuk bulmam kolay olmadı. 'Tecrübesizsin' diyerek istemediler. Ama sonuçta bir yerden başlamak gerekiyor. Şans tanınmazsa nasıl tecrübe kazanabilirim? Sonra bir fırsat bularak şeytanın bacağını kırdım. Ralli, beni motive eden, hayata bağlayan müthiş bir şey.





ASENA SANCAKLI / 2023 Kadın Co-pilotlar İkincisi 2023 İki çeker Co-pilotlar İkincisi

EŞİMLE EN MUTLU OLDUĞUMUZ YER YARIŞLAR

Bu spora beni eşim soktu. Tam bir ralli tutkunuydu, 2005'te sürpriz yaparak eşim adına ralliye ilk adım eğitimine kaydını yaptırdım. Bu eğitim sonrası eşim yarışmak istedi, benim de co-pilotu olmamı istedi. Başlarda co-pilotluğu başaramayacağımı düşündüğüm için istemedim. İki oğlumuz var, onlar da bu sporu yapıyor. Kadınların rallideki başarısı konusunda 2021 ve 2022 senesinde kadın co-pilot birinciliklerimin olduğumu gururla söylemek istiyorum. Eşimle birlikte yarışmak büyük keyif. Araca bineriz, "Asoş hazır mısın?" diye sorar. "Değilim" derim. Ancak ne zaman kırmızı ışıklar yanar, bende adrenalin tavan yapar. Ondan sonra spin atmışsın, yoldan çıkmışsın. Hiç önemi kalmaz.





İPEK TUĞŞE ÖZDEMİR / 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası genç kadın copilot birinci, kadın copilot ikincilik

BAŞARILARIMIZDAN MUTLULUK DUYAN İNSAN AZ

Kariyerim tesadüfen başladı. Hobi olarak kickboks antrenörlüğü yaptığım salonda ralli camiasını tanıyan biriyle tanışıp yarış izlemeye gitmemle bu camianın içine girdim. Ralli camiasında ilk yarışımda soru işaretleri vardı. Ancak etap sonu iyi süreler geldikçe önyargılar yıkıldı. Yani sadece kendimizi yetiştirip koltuk bulmamız yetmiyor. 2019'da ilk yarışımda iki kupa aldıktan sonra yakın gördüğüm insanlardan candan bir tebrik almadım. Tam tersine "Ne işin rallide var, delisin" gibi sözler duydum. Hiç tahmin etmeyeceğim insanlar da büyük coşkuyla beni kutladı. Bu tarz başarılar aslında bir turnusol kağıdı gibi oluyor; kim gerçek dost, ortaya çıkıyor.



ÇİĞDEM TÜMERKAN / 2023 Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası kadın pilotlar birincisi

ÇOCUKLARIMI RALLİCİ YAPIYORUM

Endüstri mühendisiyim. Erkek çocuğu gibi yetiştirildim. Babamın arabasını kaçırmaya başlayınca bana araba kullanmayı öğretti. Üniversiteyi okumak için Kocaeli'ye giderken yarış otomobillerinin seslerini duymak beni çok etkiliyordu. "Bir gün yarışacağım" derdim. Üniversitede iken Camel Trophy'e katılmak istedim ama ailem "Sen kızsın" diyerek izin vermediler. Evlenince eşime "Ralli yarışlarına katılmak istiyorum" diyordum. Şu an iki kanser hastalığı taşıyorum. 2017'de kendime bir yapılacaklar listesi oluşturdum. İlki Kuzey Işıklarını görmekti, gördüm. 44 yaşından sonra ralli yaptım. Üç çocuğumdan iki kızımı da ralli pilotu olarak yetiştiriyorum. Zeynep zaten co-pilotum.