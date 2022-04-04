Ramazan 3. gün iftar menüsü: İftara ne pişirsem diyenler için enfes liste

Herkesi bir araya getiren Ramazan sofrası, özenle hazırlanır ve çeşitliliğiyle göz doldurur. Ev hanımları da özellikle Ramazan ayının gelmesiyle ne çeşit yemek yapacağını düşünmeye başlıyor. Bu özel ay için özel bir iftar menüsü hazırlamak isteyenlere öneriler ise yazımızın devamında…
Taze soğanlı mantar çorbası
İftar menüsü hazırlarken unutulmaması gereken çorbalar, bir yemeğe başlamanın en güzel yoludur. Hem pratik hem de hızlı bir seçenek olarak yapacağınız taze soğanlı mantar çorbası, yiyenlerin bir daha yemek isteyeceği, tadı unutulmaz bir tarif.
Gerekli malzemeler;
Yapılışı
Öncelikle 1 demet taze soğanı ince ince kıyın. Tencerenin içerisine koyduğunuz 1 yemek kaşığı tereyağ ile soteleyin. Ardından farklı bir tencerenin içerisinde 3 yemek kaşığı unu kalan 2 yemek kaşığı yağ ile karıştırarak rengi dönene kadar kavurun. Kavrulmuş unun üzerine yavaş yavaş ılık suyu ilave edin ve bu süreçte topaklanmasını engellemek adına durmadan karıştırın. Kaynadığında üzerine sotelediğiniz soğanları ilave edin. Tuz ve köriyi de ilave ederek 15 dakika daha kaynatın ve çorbanız hazır.
Bezelyeli Tavuk
İftar menüsü dediğimizde sulu yemek çokça aranan bir ürün. Bezelyeli tavuk tarifi ile bol proteinli, doyurucu ve sağlıklı bir öğün hazırlayabilirsiniz.
Gerekli malzemeler;
Yapılışı
Tavuk göğüslerini ufak parçalar şeklinde kesin. Soğanı küp küp doğrayın. 1 yemek kaşığı zeytinyağını koyduğunuz tavada soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Havuçları temizleyip doğrayın. Ardından soğanların içerisine ilave edin. Üzerine tavukları da ekleyip tavuklar kızarana, havuç yumuşayana kadar pişirin. Kabukları soyulmuş domatesleri rendeleyerek pişen tavukların üzerine ekleyin. Salçayı, baharatları ve bezelyeyi de sıcak suyla tencereye ekleyerek kapağını kapatın. 15-20 dakika boyunca kısık ateşte iyice pişen yemeğe son olarak maydanozları kıyarak ilave edin ve yemeğiniz hazır.
Şehriyeli bulgur pilavı
Sulu yemeğin yanına yakışacak, iftar menüsü listenizi tamamlayacak bulgur pilavı, hem doyurucu hem de yüksek besin değeri oranıyla mükemmel bir tercih olacaktır.
Gerekli malzemeler;
Yapılışı
Pilavlık tencere de denilen tabanı geniş bir tencereye zeytinyağı ve tereyağını koyarak etirin.Tel şehriyeyi ekleyip altın sarısı bir renk alana kadar yağda kavurun. Ardından eklediğiniz bulguru da renk alana kadar kavurun. Kaynar olan suyu ekleyip karıştırın ve üzerine baharatı, tuzu, şekeri ekleyerek kapağını kapatıp pişmeye bırakın. 3-4 dakika yüksek ateşte ardından ise 7-8 dakika kısık ateşte pişirin. Bu süreyi tamamladıktan sonra su oranını kontrol ederek pişen bulgurun üzerine kağıt havlu serin ve 20 dakika dinlendirin. Demlenen pilavınızı ılık bir şekilde servis edebilirsiniz
Şekerpare
Ramazan sofralarının en göz doldurucu tabağı olan tatlılar, iftar sofrası dendiğinde sabırsızlıkla beklenen yemeği ağızda bıraktığı lezzetli tatla sonlandırmanın en güzel yoludur. Ramazan ayında da en az sütlü tatlılar kadar severek yenen şerbetli tatlıların en başında gelen şekerpare, iftar menünüzün gözdesi olacak.
Gerekli malzemeler
Şerbeti için;
Önce şerbeti hazırlamakla başlayın. Tencereye suyu ve şekeri koyup kaynamaya başladıktan sonra 6 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve ılımaya bırakın.
Hamuru hazırlamak için tüm malzemeleri derin bir kaba kalın ve iyice yoğurun. Oluşan yumuşak hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şeklini verin. Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz yağlı kağıdın üzerine dizin. Üzerlerini çatalla çizip yumurtanın sarısını sürün. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında üzeri kızarana kadar ortalama 25 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız şekerparelerin ilk sıcaklığı geçtiğinde ılımış olan şerbeti üzerine dökün. Ters düz ettiğiniz şekerpareler şerbetini çekince servis edilmeye hazır olacaktır. Dilerseniz üzerine toz antep fıstığı koyabilirsiniz.