Ramazan alışverişinize dikkat! Bu besini listenizden çıkarın...



"Özellikle tüm besin gruplarını sadece iki öğüne sığdırmaya çalışmak zor gelebilir. Bir de bu besinsel dengeye, hem sağlık, hem bütçeyi tutturmak bir de kilo almama çabası eklenince, bu iş karmaşık bir denklemmiş gibi görünebilir. Öncelikle iftarda ve sahurda sağlıklı proteine ve yağa yer vermek gerekir. Sağlıklı protein ve yağ kaynakları sayesinde hem uzun süre açlığa dayanıklı hale gelirsiniz hem de genel sağlığınızı korumuş olursunuz. Bu nedenle sağlıklı yağlar olan tereyağı ya da zeytinyağı alışveriş listesinde bulunmalı. Sağlıklı menüleri 4 temel besin grubuna dikkat ederek oluşturabilirsiniz. Süt grubu (Süt, yoğurt, ayran, peynir), et, balık ve tavuk grubu. Bu gruptaki gıdalarla etli veya kıymalı sebze yemekleri, tavuklu baklagil veya sebze yemekleri, balık buğulama veya ızgara, ızgara köfte, balık, tavuk, hindi, kıymalı veya tavuklu çorbalar menülerinizde yer almalı. Kuru baklagiller bitkisel protein kaynağı olduğu için bir hayvansal proteinle birlikte alınması dengeli olacaktır. Ekmek ve tahıllar grubunda elbette ki Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide olacaktır. Bir avuç içi kadar pide bir dilim ekmeğe eşittir. Börek yenilecekse ekmek azaltılmalı. Pilav tercih edilecekse yine ekmekle denge sağlanmalı, kabuklu pirinç veya bulgur iyi seçim olacaktır. Makarna sebzeli, yoğurtlu veya peynirli soslu iyi seçimdir, krema tercih edilmemelidir. Ve iftarın açılışında olmazsa olmaz çorba bulunmalı. Sebze ve meyve grubu dediğimizde iftardan sahur bitimine 2 porsiyon sebze, 2-3 porsiyon meyveye yer vermeliyiz."