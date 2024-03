Ramazan alışverişinize dikkat! Bu besini listenizden çıkarın...

ÖZEL SAĞLIK DURUMU OLANLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Ok, özel sağlık durumu olan kişiler için de şu uyarılarda bulundu:

"Yüksek tansiyon hastaları; tuzlu zeytin, tuzlu peynir, füme etler, sucuk ve pastırmadan uzak durmalı. Potasyum içeren kayısı, muz, ıspanak gibi besinler mutlaka diyette yer almalı, bol su içmeli. Yüksek kolesterolü olanlar; haftada iki kez kırmızı et, haftada 2-3 kez tavuk, haftada 1-2 kez balık tercih etmeli. İftariyelikler, pastırma, sucuk, kaymak - tereyağı ve et ürünleri yüksek kolesterol içeriyor, kesinlikle her gün yenilmemeli. Kabızlık yaşayanlar; yeterli lif ve su alımına dikkat etmeli. Bunun için çorbaya yulaf kepeği eklenebilir, sebze yemeği her gün olmalıdır. İftar ve sahurda kuru kayısı veya erik hoşafı fayda sağlar. Hazımsızlık ve gaz şikayetleri olanlar; çok sıcak ve soğuk besinler yememeli. İyi çiğnemek ve yavaş yemek, şikayetleri azaltmada en önemli anahtardır. 16 saat boş olan sindirim sistemine iftarda aşırı yüklenmek rahatsızlık verecektir."