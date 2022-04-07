Ramazan'da psikolojik olarak tazelenmek için beş öneri

Ramazan ayında tutulan orucun yapılan araştırmalara göre bedensel faydalarının yanı sıra psikolojik faydalarının da olduğunu belirten Uzman Kinik Psikolog Yaren Hamarat, “Ramazan ayı, kişinin sabır, empati duygularının pekiştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Öncelikle kişinin yeme dürtülerini bastırarak, erteleyerek sonrasında bunu iftarla sonuçlandırmasıyla sabır ve duygu yönetimini ön plana çıkaracaktır” dedi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.04.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 10:40

Psikoloji Kliniği'nden Uzm. Klnk. Psk. Yaren Hamarat, Ramazan ayının insan psikolojisine faydaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ramazan ayının ibadet dışında bireyde ruhen bir rahatlama sağladığını dile getiren Uzm. Klnk. Psk. Yaren Hamarat, "Bir ay boyunca oruç tutup nefsimizi terbiye ederken aynı zamanda, ruhumuzu da dinginleştirmekteyiz. İnsana sabrı, kabullenmeyi, kendini ve duygularını kontrol etmeyi öğretmektedir. Böylece dini olarak doyum sağlarken ruhsal gelişimize de katkı sağlarız" ifadelerini kullandı. EMPATİ DUYGUSU GELİŞEBİLİR Ramazan ayının ve oruç tutmanın duygularımıza ve psikolojimize olumlu etkileri olduğunun altını çizen Uzm. Klnk. Psk. Yaren Hamarat, "Ramazan ayı, kişinin sabır, empati duygularının pekiştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Öncelikle kişinin yeme dürtülerini bastırarak, erteleyerek sonrasında bunu iftarla sonuçlandırmasıyla sabır ve duygu yönetimini ön plana çıkaracaktır. Aynı zamanda kişinin dini duygularını beslemektedir. Kişinin dini görevlerini yerine getirdiğinin bilincinde olması kişiye huzur verecektir. Toplumda davranışlarına eylemlerine daha dikkat edecek, tatmin duygusuyla dolacaktır" diye konuştu.

MERHAMET VE ŞAFKAT DUYGULARINI ARTIRABİLİR Orucun psikolojik yönden faydalarına dikkat çeken Uzm. Klnk. Psk. Yaren Hamarat, şu bilgileri paylaştı: "Oruç yaz aylarında aç susuz kalmanın etkisiyle kişide sinir gerginlik ve tahammülsüzlük meydana getirse de adaptasyon sürecinden sonra, kişinin en önemli dürtülerini terbiye etmesi nedeniyle kişide dinginlik ve uyumluluk duyguları ortaya çıkmaktadır. Ramazan'ın aynı zamanda toplumsal birliktelik ve yardımlaşma unsurlarını içermesi kişi de manevi huzur, merhamet ve şefkat duygularının artmasında oldukça etkili olacaktır." DEPRESYONA İYİ GELEBİLİR İbadetlerin kişinin benliğini geliştirmek, problemlerle başa çıkmak ve zorluklar ile mücadele etme de büyük önem taşımakta olduğunu söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Yaren Hamarat, orucun depresyonu iyileştirici yönlerinin de olduğuna dikkat çekti. Uzm. Klnk. Psk. Yaren Hamarat, "Ramazan, oruçla birlikte toplumla kaynaşmaya, birlikteliğe, kısacası iftar sofralarında kişinin sosyalleşmesine katkıda bulunacaktır. Ramazan sayesinde kişinin kendisini denetleme sistemi etkin olacaktır. Kötü alışkanlıkların yenilmesi bireylerin oruçla birlikte tıpkı organları gibi psikolojisini de yenilemesi kaçınılmaz olacaktır" şeklinde konuştu.