Reflü gırtlak kanserine neden olabilir

Sigara ve içki kullanmayan erişkinlerde gırtlak kanserlerine neredeyse hiç rastlanılmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, sigarayı 10 yıldan fazla tüketen kişilerde, içmeyenlere oranla kanser gelişime riski 10-15 kat daha fazla olduğunu kaydetti.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Gırtlak kanseri belirtilerinin bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterdiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Eken, bu belirtiler uzun süreli ses değişikliği, ses kısıklığı, boyunda şişlik, yutma güçlüğü, uzun süreli boğaz ağrısı olarak kendini gösterdiğini söyledi. Gırtlak kanserlerinin farklı türleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eken, kanser türleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Gırtlağın alt kısmında, yemek borusu ve soluk borusunun hemen üstünde olan hipofarinkste başlayan kansere Hipofarenks kanseri, Ses tellerinde başlayan türe Glottis kanseri, yiyeceklerin soluk borunuza kaçmasını engelleyen kıkırdak parçasında oluşan türe Supraglottik kanseri, ses tellerinin altında olan kanserlere Subglottik kanserleri denilmektedir. Endoskopi adı verilen bir işlem sırasında gırtlağa yakından bakmak için özel bir ışıklı skopi cihazı (endoskop) kullanabilir. İncelenmek üzere bir doku örneği alınır (biyopsi) ve görüntüleme testleri (BT) ve (PET) çekilmektedir. Bu kanser türlerinde özellikle erken evrede hekime başvuran hastalarda cerrahi veya radyoterapi ile yaklaşık %90'lara varan sağ kalım sağlanabildiği gibi ileri evre baş ve boyun kanseri hastaları için kombine tedavi gerekmektedir ve başarı oranları daha düşük olabilmektedir."

RİSK AZATILABİLİR

Prof. Dr. Eken, gırtlak kanseri riskini artıran faktörleri arasında sigara içilmesi ve tütün kullanımı, aşırı alkol kullanımı, human papilloma virüsü (HPV) olarak adlandırılan cinsel yolla bulaşan bir virüs, meyve ve sebze tüketmeden yaşayan ve reflü hastalığı olan kişiler daha çok risk altında olduğunu belirtti.