Romatizma hastaları bu vitaminleri kullanmalı!

Romatoid Artrit'te beslenmenin, hastalık semtoplarını hafifletmek, ilaçların yan etkileri ve komplikasyon riskini azaltmak için oldukça önemli olduğuna değinen Uzm. Dyt. Güleçoğlu, artan metabolizma hızını dengelemek ve protein katabolizmasını önlemek için diyetle enerji ve protein alımı artırılması gerektiğini belirterek, "Besin çeşitliliği olan bir diyet planlamak, yağ ve kolesterol alımını sınırlandırmak, tam tahıl ürünleri tüketmek, sebze ve meyvelerden zengin beslenmek, tuz ve şeker alımını kısıtlamak, şeker ve doymuş yağ içeriği yüksek işlenmiş besinlerden uzak durmak, kalsiyum içeren, mineral desteklerini düzenli olarak tüketmek Romatoid Artrit hastalığının semptomlarının azalmasında oldukça etkilidir. A vitamini, C vitamini, Selenyum gibi antioksidan besin ögelerinin uygun miktarda kullanımı artan oksidatif strese karsı koruyucu rol oynamakta, Folat ve B 12 vitamin destekleri metotreksatla tedavi edilen hastalarda ilacın yan etkilerini azaltmakta ve sıklıkla görülen plazma homosistein düzeylerindeki artışı dengelemektedir.

HAFTADA İKİ KEZ YUMURTA TÜKETMELERİ ÖNERİLİYOR

Kalsiyum ve D vitamini takviyesi kortikosteroid tedavisi yapılan hastalarda kemik kaybını azaltmaktadır. Romatoid Artritli hastalarda besin grubuna göre günlük tüketilmesi gerekenler ve yaklaşık miktarları şöyledir; Tahıllar günde 6-10 porsiyon kadar tüketilebilir. Şeker ve şeker içeren besinler az tüketilmelidir. Zeytinyağı ve zeytinyağından yapılmış besinler tercih edilmeli, günlük 200 ml kadar süt tüketilmeli, haftada 4 veya 6 kaseye kadar yoğurt, haftada 4 -6 porsiyon kadar da yağı azaltılmış peynir tüketilmelidir. Haftada 2 kere yumurta günlük olarak 5 porsiyon kadar sebze ve meyve tüketmeleri uygun olacaktır. Tedavide streoid kullanan hastalar diyetlerinde; Tuzlanmış ve tütsülenmiş et (jambon, sosis, salam), tuz eklenerek hazırlanan besinler (turşu, zeytin), bulyon, çeşnili tuzlar, çeşnili soslar, konserve sebzeler, hazır çorbalar tüketmemelidir. Ayrıca ilaç kullanımına bağlı olarak görülen potasyum kaybı için de muz, kavun, kuru erik, erik suyu, patates, domates, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagillerin tüketimi tercih edilmelidir'' diye konuştu.