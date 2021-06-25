Roza yayın hayatına başladı!

Sabah.com.tr bünyesinde yayın hayatına başlayan Roza ile kadınlar başta olmak üzere birçok insanın hayatına dokunmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte bize destek olan Türkiye’nin rol model kadınlarından okuyucularımıza mesaj var!

Giriş Tarihi: 25.06.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 17:19 ABONE OL PAYLAŞ

Kadınlar başta olmak üzere toplumun hemen her kesimine birbirinden farklı konularda ürettiğimiz içeriklerle destek sağlayıp, toplumsal farkındalığın bir parçası olmak için okuyucularımızla buluşmak için heyecanlıyız. Kategorilerimizi ele alırken diyet, güzellik sırları, sağlık, yemek tarifleri dışında kadının gündemini daha da genişletmek perspektifiyle harekete geçtik. Bizi takip etmeyi unutmayın ☺️ Roza, yayın hayatına başlarken herkesin yaşamına dokunmayı hedefliyor. Başkalarının hayat hikâyelerinden aldığımız ilhamla büyük rotalar çizmeyi, ufak ipuçları ile yaşamı kolaylaştırmayı ve tüm dünyadan ilginizi çekecek gündem notlarını Roza'da bulabilirsiniz. Bu süreçte bize destek olan isimlerden sizler için çok güzel mesajlar getirdik. Ayrıca Roza olarak "Kadınlar için dilek hakkınız olsa neler dilerdiniz?" sorusuna cevap aldık.

ESRA EROL



Birkaç Cümleyle Kadınlara Mesaj: Kadının önce kendi öneminin ve gücünün farkında olması gerekir. Doğasında bulunan mücadeleci, koruyucu özellikleri kendini toplumsal olarak var etmeye yönlendirmesi çok önemli. Kadın şunu hiç unutmamalıdır: Toplumların ve insanların kaderini, kadınlar belirler. Kadınlar için 3 Dilek Hakkınız Olsa Ne Dilersiniz? Birinci dileğim kendilerinin eğitimi. İkinci dileğim çocuklarının eğitimi. Üçüncü dileğim her zorluğu yenecek güçleri olduğunu fark etmeleri.

SABA TÜMER Roza tüm Türkiye için hayırlı olsun. Kadınlar için dilek hakkım olsa; hepimiz için eşitlik, ekonomik özgürlük ve adalet isterim.

HİLAL ÖZDEMİR BABACAN Hayırlı uğurlu olsun umarım şahane bir yolculuk olur Roza 💛 Kadınlar için 3 değil tek dileğim var o da, özgürlük. Çünkü biliyorum ki özgür olan her kadın, inandığı yolda, hayallerini gerçekleştirme potansiyeline sahip. Yeter ki önümüze taş koymasınlar. Yeter ki kalbimizin sesini dinleyelim ve o sese güvenelim. Hata yapmanın ve mükemmel olmamanın da tadını çıkarmayı bilelim. Üzerine bir de birbirimize destek verirsek, gözlerimizdeki ışıltı daha da artmaz mı?

ZEYNEP KARTAL – MODACI Öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim. Kadınların dünyasına rengarenk bir dokunuş yapacağına inandığım sabah.com.tr'nin yeni portal'ını ve gündemi yakalayacak özgün içeriklerini, heyecanla takip etmek için sabırsızlanıyorum. • Öncelikli olarak kadınlara şiddetin olmadığı daha iyi bir dünya diliyorum. • Hayatımda en çok önem verdiğim kelimelerden biri ise "Değer". Kadınlara sadece 1 gün değil yılın 365 günü değer verilmesini diliyorum. • Toplumsal cinsiyet eşitliliğinin güçlenmesini diliyorum.

DR. ASTROLOG ŞENAY DEVİ Tüm hem cinslerime 'Ey Kahraman Türk Kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layıksın.' Atatürk ün ilkesi ile Kendilerini sevmeleri inanmaları sevdiklerine BAĞLI olup BAĞIMLI olmamalarını Amazon ruhlarını hayatın her noktasında ortaya koymalarını öneririm. Bizler güçlü iradeli dişi enerji ile dünyayı güzelleştiren varlıklarız. Dünya daha güzel ve verimli hal alacaksa bu dişi enerjinin farkında güçlü dişi sevgi tohumları eken kadınlarımız sayesinde olacak. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Tüm hemcinslerim için dileğim; sevip sevilip, güven verip güvende hissedecekleri kalplerin mabedleri olması güçlerinin farkındalığı ile hayatlarını sağlık, aşk, huzur ve bereket içinde geçirmeleri olur.

ASTROLOG NİLAY DİNÇ Toplum, kadının özgür gelişimini kabul etmeyecekse, toplum yeniden şekillenmelidir ve bunu biz kadınlar birbirimizin dostu ve destekçisi olarak başaracağız. Özgür kadınlar olarak bunu sağlam bir eğitim, çalışarak, ayaklarımız üzerinde bağımsız durarak ve öz güveni yüksek bir vizyon ile hayata geçireceğiz. Gelecek nesil bizim ellerimizde yeşerecek. Kadınlar için 3 Dilek Hakkınız Olsa Ne Dilersiniz? 1. Taciz ve Şiddetten uzak bir yaşam. 2. Eşit eğitim ve çalışma hakkı 3.Kadının bedeni ve inançlarının malzeme yapılmadığı bir yaşam diliyorum.