Rüyada neden kendimizi göremeyiz? İşte rüyada asla yapamadığımız 5 şey

Teoriye göre beynimiz tamamen "yeni" bir insan yüzü oluşturamıyor. Bu nedenle aslında rüyalarımızda gördüğümüzü veya tanıştığımızı düşündüğümüz kişiler, yolda veya markette gördüğümüz bir yabancının zihnimizde kalan görüntüleri. Rüyalarımızda yaşadığımız ve daha önce hiç görmediğimiz bir insanı görme düşüncesi bu nedenle pek mümkün görünmüyor.

Rüyada koşmaya, zıplamaya çalıştığımız anlarda birçoğumuz bunu başaramamış olabiliriz. Bunun nedeni ise beynimizin uyku sırasında çalışma şekli. Fiziksel aktiviteleri yaparken sanki ağır çekimdeymiş gibi hareket ettiğimiz rüyalar ise uyurken zamanı hem daha hızlı hem de daha yavaş olarak algılamamız nedeniyle ortaya çıkıyor. Üstelik uykumuzun REM evresinde rüya görürüz ve aynı zamanda bu evrede kaslarımız hareketsiz kalır ve gevşer. Böylelikle beynimiz hayal ettiğimiz şeye göre hareket etmemizi sağlar. Bu nedenle, bu yavaş hareket hissi, uykunun bu aşamasında kas geri beslemesinin olmaması veya nöral işlemlerin yavaşlaması nedeniyle ortaya çıkabilir.

AYNADA KENDİMİZİ GÖRMEK

Rüyalar söz konusu olduğunda aynalar ve yansımalar ilginç kavramlardır. Mesele şu ki, gerçek dünyada yansımalar fizik yasalarına uyuyor, ancak rüyalar bilinçaltı beklentilerimiz ve anılarımız tarafından yönlendiriliyor ve "gerçek hayat" kuralları burada geçerli değil. Bu yüzden aynada genellikle bulanık ya da gerçekten ayırt edilemeyen bir şey ya da tuhaf bir şekilde dönüştürülmüş yüzlerimizi görebiliriz.

Bazı insanlar, bir aynada yansımanızı görmenin kendinize gerçekçi değil, psikolojik bir bakış açısıyla bakmakla ilgili olabileceğine inanıyor. Yani aynada gördüğünüz şeyler, günlük yaşamınızdaki olaylarla, öz saygınızla ve yaşayabileceğiniz mücadelelerle bağlantılı olabilir.