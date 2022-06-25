SABAH yazdı hayalleri gerçek oldu! Çocuklar şimdi ağaç evlerinde kitap okuyor

- Ağaç evin kütüphane olmasındaki amacı neydi? - Öğrencilerimizin kitaplara ve kütüphaneye olan bakış açısını doğayla bütünleştirip, onların kitaplarla olan bağını çocukların hayali olan ağaç evi tasarlayıp bu alanı onların eğitim-öğretim yaşantısına sunmaktı. Kütüphanelerin sadece dört duvar arasında değil de her yerde olabileceğine bir nebze dikkat çekmek ve çocukların hayalleri istekleri doğrultusunda öğrenme ortamları oluşturmakta çok önemli tabi. Açık Hava Kütüphanemiz aynı zamanda çocukların hem kitaplarla hem de oyunla buluşacakları bir kütüphane. Köyde kitaplarla ilk buluşmanın bu ağaç evde olumlu duygularla yaşanmasına eşlik etmekte benim için mesleki doyum olacak. - Peki, ağaç evle ilgili nasıl tepkiler geliyor? - Genel olarak güzel tepkiler aldım. "Bizim de hayalimizdi" diyen çok oldu. Hatta okullarına ağaç ev yapma girişimlerine başlayan öğretmen arkadaşlarım ya da köy evine bahçesine yapmak isteyenler. Özellikle Türkçe öğretmenleri çok anlamlı buluyor kütüphanemizi. Bunlar güzel tepkiler. "Herkesin hayalinde bir ağaç ev varmış" dedim. Tabi bizimkisi bir köy okulunun bahçesinde gerçekleşmesiyle farklı. - Olumsuz tepkiler de mi geldi? - Azda olsa olumsuz tepkiler aldım "Ne gerek var, boş işler, kitap okuyacak çocuk her yerde okur" diye tepki verenler de oldu. Ben olumsuzluktan değil iyi duygulardan, çocuklardan beslenen bir öğretmenim.

Bir de ağaç eve gelip "Bunun tavanını daha yüksek yapsaydınız, kapısı penceresi neden minicik?" diyenler var. Hepsinin bir amacı var. Düşünsenize çocukların tavanına zıplayınca dokunabildiği, her şeyin çocuğa göre tasarlandığı şirin bir kütüphane. Biz yetişkinler azıcık eğilerek geçelim kapıdan ama çocuk "Tavanına dokunabildiğim bir kütüphanemiz var" diyerek mutlu olsun. O minicik pencereyi kapatıp açabilsin. Merdivenine oturup oyunlar oynasın.

EL ELE VEREREK BAŞARDIK - Destekçileriniz daha çoktu ama değil mi? - Onlar rahatça oturabilsin diye apex-halımızı, sallanarak kitap okusunlar eğlensinler diye Aslı Müge Bilen hamaklarımızı, Sevgili Elif Atalar okul öncesi düzeyi kitaplarımızı ve minderlerimizi, Köy Okulları Yardım Projesi İlkokul düzeyi kitaplarımızı yolladı. Tabi daha önce bu hayalimizi haber olarak yazan siz ve Sabah Gazetesi bizlere çok sayıda kitap hediye etti. Bunların yanı sıra birçok meslektaşım da kitap yollayarak destek oldu. Hepsine kucak dolusu sevgiler köyümüzden.

Bize bu hayalimizin gerçekleşmesinde destek olan Milli Eğitim Bakanlığımıza, Temel Eğitim Genel Müdürümüz Tuncay Morkoç'a sevgili Gülcan Kırkpınar'a, Kadirli Belediyesine ayrıca teşekkür ederiz.



EBEVEYNLERLE DE OKUMA SAATİ YAPACAĞIZ - Kütüphaneyle ilgili farklı çalışmalar da olacak mı? - Olmaz mı, tabi ki var. Öncelikle okula uyum haftasında çocuklar için harika bir oryantasyon sürecine katkı sunacak kütüphanemiz. Çünkü her çocuk için çok davetkar. Sonrasında ailelerin de sürece katılacağı kitap okuma günleri, masalhikâye saatleri planlıyorum. Yaz tatilinde bununla ilgili planlamalar yapacağım. Tüm etkinliklerimizde hem okul öncesi hem de ilkokul çocuklarının aktif kullanacağı bir alan. Köy okulu olmamızın avantajlı taraflarından biride çocukların beş yıl boyunca aynı bahçe içerisinde olmaları. Yani ilkokul bitene kadar kütüphane onların hizmetinde. Ana sınıfında inceledikleri görsel okuma yaptıkları, benden dinledikleri kitapları birinci sınıfta ağaç evde okumaya başlayacaklar, bu beni inanılmaz heyecanlandırıyor.