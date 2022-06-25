SABAH yazdı hayalleri gerçek oldu! Çocuklar şimdi ağaç evlerinde kitap okuyor

12 Mart 2022 tarihinde "Köye bir öğretmen geldi, hayaller gerçek oldu" başlıklı bir haber yapmıştık. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi, Kayasuyu Köyü'nde bir anaokulu öğretmeni olan Rümeysa Çevlik, öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirebilmek için canla başla çalışıyor, Finlandiya eğitim modelini uygulayarak doğayla iç içe bir öğrenme sistemi oluşturmaya çalışıyordu. Üstelik büyük bir yol almış ve Anadolu'nun güzel bir köyünde minik öğrencilerine dünya standartlarında eğlenerek deneyime dayalı bir eğitim sunmaya başlamıştı.
Kayasuyu Köyü'nün çocuklarının bir hayali vardı ve biz bu hayali haber yapmış sayfamıza taşımıştık. Hayalleri bir ağaç evlerinin olmasıydı. Bu ağaç ev açık hava kütüphanesi olarak kullanılacaktı. İşte bu hayale Milli Eğitim Bakanlığı kayıtsız kalmadı. Bakanlığın ve birçok gönüllünün desteği ile o ağaç ev inşa edildi. Yaz tatiline günler kala açılan ağaç ev açık hava kütüphanesi çocukları çok sevindirdi. Buradan ayrılmak istemeyen çocuklar, kitaplarını okurken zamanın nasıl geçtiğinin farkına bile varmıyorlardı. Üstelik ne öğrenciler ne de öğretmenler, ders bitse bile evlerine gitmek istemiyordu.
Şimdi yaz tatili başladı. Ancak buna rağmen ağaç ev kütüphanesi asla boş kalmıyor. Köyün çocukları kitap alabiliyor ve okumalarını burada yapabiliyorlar. Bir ağacın bilge gölgesine sığınan minikler, yine başka bir ağaçtan yapılan kitaplarla hayallere dalıyor, bilgiyle doluyorlardı.
İşte bir ağaç ev ile hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir masal köyüne haline geldi Kayasuyu... Biz de çorbada tuzumuz bulunsun diye açıkhava kütüphanesine hediye kitaplar gönderdik. Anadolu'nun her köşesindeki çocukların hayali gerçekleşsin, diğer öğretmenlere de ilham olması için bu ağaç evin hikayesini haberleştirdik. Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Şimdi gelin bir hayalin gerçekleşme öyküsünü öğretmen Rümeysa Çevlik'ten dinleyelim.
- Bizim haberimizden sonra, geniş kitlelerin de haberdar olduğu ağaç ev hayalinizin gerçekleşme süreci, sonrasında nasıl gelişti?
- 22 Nisan akşamı saat tam 22:52'de çocukların hayalini önemseyen, onlara değer veren biri öne atılıp hep yarıda kalınan hikayemizi, çocuklara "23 Nisan Çocuk Bayramı hediyesi olarak tamamlayalım" dedi. 23 Nisan günü adeta uçarak gittim okula. Müjdeli haberi hem kendi sınıfıma hem de birinci sınıflara verdim. Galiba hayatta en mutlu olduğum günlerden biriydi. Geçen bir buçuk yılın ardından hayalimiz gerçek olacaktı.
- Ağaç ev yapılırken nasıl geçti zaman?
- Çocuklarla birlikte ağaç ev yapılırken her anını seyrettik. Fikir verdik. Onlar hep sürecin içindeydi, tüm aksiliklere rağmen okullar kapanmadan yapımı bitti. İçini birçok destekçimizle hem okul öncesi düzeyi, hem de ilkokul düzeyi nitelikli çocuk kitaplarıyla doldurduk. Karne gününe kadar tüm etkinlikler ağaç evimizdeydi. Ağaç evin terasında kahvaltı saati, oyun saati, hikaye saati, müzik saati... Çocuklar ne isterse... Tabi karne günü karneler de ağaç evde verildi. Yaz tatilinde fırsat buldukça ağaç evde buluşmak için vedalaştık çocuklarla. Şuan tatildeyiz ama halen kütüphanemiz için Türkiye'nin her yerinden kitaplar geliyor. İçim umut dolu, bizim ülkemiz çok güzel insanlarla dolu.
- Ağaç evin kütüphane olmasındaki amacı neydi?
- Öğrencilerimizin kitaplara ve kütüphaneye olan bakış açısını doğayla bütünleştirip, onların kitaplarla olan bağını çocukların hayali olan ağaç evi tasarlayıp bu alanı onların eğitim-öğretim yaşantısına sunmaktı. Kütüphanelerin sadece dört duvar arasında değil de her yerde olabileceğine bir nebze dikkat çekmek ve çocukların hayalleri istekleri doğrultusunda öğrenme ortamları oluşturmakta çok önemli tabi. Açık Hava Kütüphanemiz aynı zamanda çocukların hem kitaplarla hem de oyunla buluşacakları bir kütüphane. Köyde kitaplarla ilk buluşmanın bu ağaç evde olumlu duygularla yaşanmasına eşlik etmekte benim için mesleki doyum olacak.
- Peki, ağaç evle ilgili nasıl tepkiler geliyor?
- Genel olarak güzel tepkiler aldım. "Bizim de hayalimizdi" diyen çok oldu. Hatta okullarına ağaç ev yapma girişimlerine başlayan öğretmen arkadaşlarım ya da köy evine bahçesine yapmak isteyenler. Özellikle Türkçe öğretmenleri çok anlamlı buluyor kütüphanemizi. Bunlar güzel tepkiler. "Herkesin hayalinde bir ağaç ev varmış" dedim. Tabi bizimkisi bir köy okulunun bahçesinde gerçekleşmesiyle farklı.
- Olumsuz tepkiler de mi geldi?
- Azda olsa olumsuz tepkiler aldım "Ne gerek var, boş işler, kitap okuyacak çocuk her yerde okur" diye tepki verenler de oldu. Ben olumsuzluktan değil iyi duygulardan, çocuklardan beslenen bir öğretmenim.
Bir de ağaç eve gelip "Bunun tavanını daha yüksek yapsaydınız, kapısı penceresi neden minicik?" diyenler var. Hepsinin bir amacı var. Düşünsenize çocukların tavanına zıplayınca dokunabildiği, her şeyin çocuğa göre tasarlandığı şirin bir kütüphane. Biz yetişkinler azıcık eğilerek geçelim kapıdan ama çocuk "Tavanına dokunabildiğim bir kütüphanemiz var" diyerek mutlu olsun. O minicik pencereyi kapatıp açabilsin. Merdivenine oturup oyunlar oynasın.
EL ELE VEREREK BAŞARDIK
- Destekçileriniz daha çoktu ama değil mi?
- Onlar rahatça oturabilsin diye apex-halımızı, sallanarak kitap okusunlar eğlensinler diye Aslı Müge Bilen hamaklarımızı, Sevgili Elif Atalar okul öncesi düzeyi kitaplarımızı ve minderlerimizi, Köy Okulları Yardım Projesi İlkokul düzeyi kitaplarımızı yolladı. Tabi daha önce bu hayalimizi haber olarak yazan siz ve Sabah Gazetesi bizlere çok sayıda kitap hediye etti. Bunların yanı sıra birçok meslektaşım da kitap yollayarak destek oldu. Hepsine kucak dolusu sevgiler köyümüzden.
Bize bu hayalimizin gerçekleşmesinde destek olan Milli Eğitim Bakanlığımıza, Temel Eğitim Genel Müdürümüz Tuncay Morkoç'a sevgili Gülcan Kırkpınar'a, Kadirli Belediyesine ayrıca teşekkür ederiz.
EBEVEYNLERLE DE OKUMA SAATİ YAPACAĞIZ
- Kütüphaneyle ilgili farklı çalışmalar da olacak mı?
- Olmaz mı, tabi ki var. Öncelikle okula uyum haftasında çocuklar için harika bir oryantasyon sürecine katkı sunacak kütüphanemiz. Çünkü her çocuk için çok davetkar. Sonrasında ailelerin de sürece katılacağı kitap okuma günleri, masalhikâye saatleri planlıyorum. Yaz tatilinde bununla ilgili planlamalar yapacağım. Tüm etkinliklerimizde hem okul öncesi hem de ilkokul çocuklarının aktif kullanacağı bir alan. Köy okulu olmamızın avantajlı taraflarından biride çocukların beş yıl boyunca aynı bahçe içerisinde olmaları. Yani ilkokul bitene kadar kütüphane onların hizmetinde. Ana sınıfında inceledikleri görsel okuma yaptıkları, benden dinledikleri kitapları birinci sınıfta ağaç evde okumaya başlayacaklar, bu beni inanılmaz heyecanlandırıyor.
PES ETMEDEN YOLA DEVAM EDİN
- Meslektaşlarınız neler demek istersiniz?
- Öncelikle ülkemde biliyorum ki çok değerli öğretmenler var. Hepsine kucak dolusu sevgiler saygılar. Hem şehirde kalabalık sınıfta çalışmayı deneyimleyen hem de köy okulunda sekiz yıldır çalışan bir öğretmen olarak köyde çalışmak gerçekten çok keyifli. Zor tarafları var elbette ama güzel tarafları daha fazla. Az sayıda, adeta özel okul gibi öğrenci sayıları, doğanın içinde sakin, yapılandırılmamış öğrenme ortamlarıyla gelişmeye açık, yapacağınız şeyin çok olduğu okullar... Bence en önemli detayda siz sadece okulun değil köyün öğretmeni oluyorsunuz. Bunu şehirde hissedemezsiniz. Köye de bir şeyler katmaya başlıyorsunuz. Yani bu ailelerin gelişimine olumlu katkıda zaten çocuğa dokunuyor. Son olarak duygularım tarifsiz, tüm olumsuzluklara rağmen işte hayalimiz olan ağaç ev. İşte Açık Hava Kütüphanemiz... Bir kez daha gördüm ki asla pes etmeden yola devam etmek, çok çalışmak, emek etmek, değer vermek, değer katmak çok önemli zaten sonra kapılar ardına kadar açılıyor...