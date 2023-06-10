Sabahları dinç uyanamayanlara çare oluyor! Halsizliği ilaç gibi tedavi eden besin

Bamya sebzesi kadar şifalı olan bamya tohumunu hiç tatmayı denediniz mi? Eğer denemediyseniz, beslenme düzeninizde mutlaka bu besine yer açın. Oldukça zengin besin değerlerine sahip olan bamya tohumu, kanserden diyabete birçok hastalığa kalkan oluyor. Araştırmalar, haftada bir kez bamya tohumu tüketenlerin kan değerlerinin daha normal olduğunu gösteriyor.
Potasyum, B grubu vitaminler, C vitamini ve K vitamini içeren bamya tohumu aynı zamanda demir ve folik asitte içeriyor.
Bamya tohumu, lif içeriği yüksek bir besin olduğu için tüketildikten sonra uzun süre tok tutuyor. Tok tutma özelliği sebebiyle diyet yapanların da tercihi oluyor.
Bamya tohumları, antioksidan özelliklerinden dolayı cilt sağlığını destekleyebilir. Antioksidanlar, ciltteki serbest radikalleri nötralize edebilir ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir.
Bamya tohumu mideyi korumasıyla biliniyor. Doğal mide koruyucu görevi gören bamya tohumu aynı zamanda kabızlık sorununu tedavi ediyor.
Bamya tohumu, vücuda enerji verdiği için sabah dinç uyanmayı sağlıyor. Düzenli olarak bamya tohumu tüketenler halsizlik ve sebepsiz yorgunluk hissetmiyor.
Bamya tohumu göz sağlığını koruyor. Katarakt hastalığına karşı koruma sağlıyor.
Bamya tohumları, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) olarak bilinen kötü kolesterolün seviyesini düşürebilir. Böylece, kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir.
Bamya tohumları, kan şekerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilecek düşük glisemik indeksi olan bir besindir. Bu, diyabet hastalarının kan şekerini daha dengeli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir.