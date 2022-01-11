Sabahları fazla uyuma isteğinin sebebi bu olabilir

Dünyada milyonlarca insanın pandemi nedeniyle uyku problemleri yaşadığına dikkat çeken Noröloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özkardeş, “Koronasomnia, pandemi ile ilgili uyku problemlerini ifade eden yeni bir terimdir. Pandemide artan stres ve kaygının, uyku üzerinde negatif etkisi olmaktadır. Sabahları fazla uyuma isteği Koronasomnia işareti olabilir. Covid-19 pandemisi nedeniyle haftalık çalışma saatleriniz azaldıysa, her sabah daha fazla uyumak isteyebilirsiniz. Gecede 7 ila 8 saatten fazla uyumak, alarm kullansanız bile zamanında uyanmayı çok daha zor hale getirebilir. Aşırı uyuyanlar gün boyunca sersemlik, sinirlilik ve dikkat eksikliği hissedebilir” dedi.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.01.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 09:44

Uykunun bedenin ve beynin dinlenme süreci olduğuna dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özkardeş, uyku bozuklukları hakkında uyarılarda bulundu. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLEYEBİLİR Geceleri uykuya dalamamanın, uykunun durmadan bölünmesinin ya da sabah yorgun kalkmanın her insanın hayatının bazı dönemlerinde sık yaşadığı sorunlar arasında yer aldığının altını çizen Doç. Dr. Özkardeş, "Bir insan neredeyse ömrünün üçte birini uyuyarak geçiriyor. Kalitesiz uyku, kişinin hayatını olumsuz etkiliyor. Uzun süren uykusuzluk problemleri ise kişilerin bağışıklık sistemini zayıflatıp hastalıklara açık hale getirebiliyor" şeklinde konuştu. REM'E GEÇEMİYORSANIZ UYKU YETERSİZ KALIR Uykunun da kendi içinde fazlarının olduğunu dile getiren Doç. Dr. Özkardeş, "Birinci ve ikinci safhalar yüzeysel uyku dönemi; üçüncü ve dördüncü safhalar ise derin uyku dönemidir. Dördüncü safhadan sonra REM (Rapid Eye Movemonts) dönemi başlamaktadır. Rüyaların yüzde 80-90'ı bu evrede görülmektedir. İnsan uyusa bile derin uyku dönemine ve REM'e geçemiyorsa uyku yetersiz kalacaktır. Eğer vücut tam anlamıyla uyuyabiliyorsa dinlenir ve kişi ertesi güne hazır hale gelebilir. İyi ve kaliteli uyku uyuyan kişi daha dirençli ve güçlü olmaktadır. Uykusuzluk yaşayan veya uyku bozukluğu olan kişilerin bağışıklık sistemleri de olumsuz etkilenebilmektedir" ifadelerini kullandı.

UYKU TESTİ İLE TEŞHİS YAPILABİLİR Doç. Dr. Özkardeş, uyku hastalıklarının teşhisinin, iyi bir anamnez alma ve çoklu uyku testi (Polisomnografi) ile yapıldığını ifade etti. Uyku bozukluklarının 2 şekilde ortaya çıktığını söyleyen Doç. Dr. Özkardeş, "Birincisi uykunun kendi hastalıkları, ikincisi de diğer hastalıkların uykuya etkileri ile olan uyku bozukluklarıdır" dedi. GRİBAL ENFEKSİYONLAR UYKU DÜZENİNİ BOZUYOR Doç. Dr. Özkardeş, uyku hastalıklarını ise şöyle sıraladı: "İnsomni; uykuya dalamama, az uyuma veya sık sık uyanmalardır. Hipersomni; aşırı uykululuk durumudur. Parasomni; uyku sırasında ortaya çıkan bir takım bozukluklardır." Uyku bozukluğuna yol açan diğer hastalıkların içinde ağrılar, kırıklar, kaşıntılar veya ağrıya neden olan hastalıkların yer aldığını belirten Doç. Dr. Özkardeş "Depresyonda olan hastalar ya çok ya da az uyumaktadırlar. Bunun dışında gribal enfeksiyonlar, pnömoni (zatürre) gibi rahatsızlıklar uyku düzensizliğine neden olabilmektedir" dedi. STRES VE KAYGI ÖNEMLİ BİR ENGEL Koronasomnianın, pandemi ile ilgili uyku problemlerini ifade eden yeni bir terim olduğunu dile getiren Doç. Dr. Özkardeş, "Artan stres ve kaygı, uyku üzerinde etkili olabilmektedir. Koronavirüs pandemisi herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Fakat pandeminin ekonomik, zihinsel ve duygusal olarak sonuçları çok geniş bir toplumu etkilemiştir ve uyku için önemli engeller oluşturmuştur" diye konuştu. AŞIRI UYKU DİKKAT EKSİKLİĞİNE SEBEP OLABİLİR Sosyal mesafenin, okulların kapanmasının, karantinaların ve evden çalışmanın, her yaştan ve her kesimden insan için normal yaşam tarzlarında önemli değişiklikler getirdiğinin altını çizen Doç Dr. Özkardeş, şu bilgileri paylaştı: "Yeni bir günlük programlama yapmak veya yeni programa uyum sağlamak zor olabilir. Özellikle doğal ışık seviyesi düşükse evde kalmak, uyku ritminin bozulmasına neden olabilir. Şu anda çalışmıyorsanız veya Kovid-19 pandemisi nedeniyle haftalık çalışma saatleriniz azaldıysa, her sabah daha fazla uyumak isteyebilirsiniz. Gecede 7 ila 8 saatten fazla uyumak, alarm kullansanız bile zamanında uyanmayı çok daha zor hale getirebilir. Aşırı uyuyanlar ayrıca gün boyunca sersemlik, sinirlilik ve dikkat eksikliği hissedebilirler."