Saçkıran olan bölgeye sakın sarımsak sürmeyin! İşte saçkıran için uzmanından altın öneri...

"SAÇKIRAN HASTALIĞI YAŞAYAN HASTALARA ÖNERİLER" Saç dökülmesi ile bazen saçkıran şeklinde de karşılaştıklarını söyleyen Dr. Özden, "Saçkıran bazen aniden saçın tamamen sağlıklı olduğu anda saçlı deride bir kayıp olarak karşımıza çıkar. Saçkıran çocuklardan bir strese bağlı olabileceği gibi alta yatan bir tiroit hastalığı bazen demir eksikliği anemisi gibi bir hastalığın bulgusu da olabilir.

Bu nedenle bir dermatoloji uzmanı tarafından görülmesi çok önemlidir. Saçkıran çok iyi huylu bir hastalıktır. Sıklıkla kendi kendine düzelir ama uzayan, çocuğu endişeye sevk eden tablolar olabilir. Bu durumda uygun yaklaşımlarla tedavi yapılabilir. Bu noktada bilmemiz gereken şey, saçkıranın iyi huylu ve tedaviye iyi yanıt veren bir hastalık olduğunu anlamaktır.