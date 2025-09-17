Sadece 20 dakikada hazır: Lezzetiyle şaşırtan bakla yemeği!

Malzemeler (4 kişilik)
500 g taze bakla (ayıklanmış)
1 orta boy soğan
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz (damak zevkine göre)
½ çay kaşığı karabiber
½ çay kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı limon suyu veya ½ limon
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı ince doğranmış dereotu (servis için)
Soğanı hazırlayın: Soğanı ince ince doğrayın.
Baklayı haşlamaya hazırlayın: Eğer baklalar çok taze ve inceyse kabuklarını soymaya gerek yok. Kalın baklalar ise kabuklarını soyabilirsiniz.
Soteleme: Tencereye zeytinyağını ekleyin, orta ateşte soğanları 3-4 dakika kavurun.
Baklayı ekleyin: Ayıklanmış baklaları tencereye ilave edin ve birkaç dakika birlikte soteleyin.
Baharat ve su: Tuz, karabiber, toz şekeri ekleyin. Üzerine 1 su bardağı suyu dökün.
Pişirme: Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 20–25 dakika, baklalar yumuşayana kadar pişirin.
Limon ve dereotu: Ocaktan almadan 5 dakika önce limon suyunu ekleyin. Servis ederken üzerine ince kıyılmış dereotu serpin.
Soğuk veya oda sıcaklığında servis edin.
Yanına yoğurt ile servis edebilirsiniz.