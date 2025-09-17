Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Sadece 20 dakikada hazır: Lezzetiyle şaşırtan bakla yemeği!

Yazın en taze baklalarını bir de böyle denediniz mi? Zeytinyağının eşsiz aromasıyla buluşan bu pratik bakla yemeği, sofranıza sadece lezzet değil, aynı zamanda şıklık da katacak. Birkaç basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem hafif hem de bağımlılık yapacak kadar lezzetli. Peki, bakla yemeğini artık hiç bilmediğiniz bir boyuta taşımaya hazır mısınız?

Giriş Tarihi: 17.09.2025 09:51
Malzemeler (4 kişilik)

  • 500 g taze bakla (ayıklanmış)

  • 1 orta boy soğan

  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz (damak zevkine göre)

  • ½ çay kaşığı karabiber

  • ½ çay kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu veya ½ limon

  • 1 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı ince doğranmış dereotu (servis için)

Yapılışı

  1. Soğanı hazırlayın: Soğanı ince ince doğrayın.

  2. Baklayı haşlamaya hazırlayın: Eğer baklalar çok taze ve inceyse kabuklarını soymaya gerek yok. Kalın baklalar ise kabuklarını soyabilirsiniz.

  3. Soteleme: Tencereye zeytinyağını ekleyin, orta ateşte soğanları 3-4 dakika kavurun.

  4. Baklayı ekleyin: Ayıklanmış baklaları tencereye ilave edin ve birkaç dakika birlikte soteleyin.

  5. Baharat ve su: Tuz, karabiber, toz şekeri ekleyin. Üzerine 1 su bardağı suyu dökün.

  6. Pişirme: Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 20–25 dakika, baklalar yumuşayana kadar pişirin.

  7. Limon ve dereotu: Ocaktan almadan 5 dakika önce limon suyunu ekleyin. Servis ederken üzerine ince kıyılmış dereotu serpin.

Servis Önerisi

  • Soğuk veya oda sıcaklığında servis edin.

  • Yanına yoğurt ile servis edebilirsiniz.