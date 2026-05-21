Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Sadece 5 dakika yetiyor! Bilim insanları erken ölüm riskini azaltan alışkanlığı açıkladı

21.05.2026 08:02
Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, sağlıklı yaşamak için yoğun spor programları şart değil. İngiltere, ABD ve İskandinav ülkelerinden 150 bin yetişkinin verilerini inceleyen çalışmaya göre, günlük hayata eklenecek yalnızca 5 dakikalık orta yoğunluklu fiziksel aktivite bile erken ölüm riskinin azaltılmasına katkı sağlayabiliyor.

Araştırmada tempolu yürüyüş, bisiklete binme ya da merdiven çıkma gibi kısa aktivitelerin, toplum genelinde erken ölümlerin yaklaşık onda birini önleyebileceği belirtildi.

Araştırmacılar, 5 dakikalık egzersizin tek başına sağlıklı kalmak için yeterli olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Ancak bulgular, hiç hareket etmemeye kıyasla küçük bir artışın bile genel sağlık üzerinde anlamlı faydalar yaratabileceğini gösteriyor.

Çalışmanın başyazarı Norveç Spor Bilimleri Okulu'ndan Prof. Ulf Ekelund, günde 5 dakika gibi küçük değişimlerin erken ölüm riskini azaltmada beklenenden büyük etki yaratmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre yetişkinlerin Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği haftada 150 dakikalık orta yoğunluklu egzersiz hedefine ulaşması önemini koruyor.

Duygu Aksoy - Editör
