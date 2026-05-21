Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Sadece 5 dakika yetiyor! Bilim insanları erken ölüm riskini azaltan alışkanlığı açıkladı

Sadece 5 dakika yetiyor! Bilim insanları erken ölüm riskini azaltan alışkanlığı açıkladı

Yeni bir araştırma, sağlıklı bir yaşam için saatler süren ağır egzersizlerin şart olmadığını ortaya koydu. İngiltere, ABD ve İskandinav ülkelerinden 150 bin yetişkinin verilerinin incelendiği çalışmaya göre, günlük hayata eklenecek sadece 5 dakikalık orta yoğunluklu fiziksel aktivite bile erken ölüm riskinin azalmasına katkı sağlayabiliyor.

GiriÅŸ Tarihi: 21.05.2026 08:02 PAYLAŞ ABONE OL

Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, sağlıklı yaşamak için yoğun spor programları şart değil. İngiltere, ABD ve İskandinav ülkelerinden 150 bin yetişkinin verilerini inceleyen çalışmaya göre, günlük hayata eklenecek yalnızca 5 dakikalık orta yoğunluklu fiziksel aktivite bile erken ölüm riskinin azaltılmasına katkı sağlayabiliyor.

Araştırmada tempolu yürüyüş, bisiklete binme ya da merdiven çıkma gibi kısa aktivitelerin, toplum genelinde erken ölümlerin yaklaşık onda birini önleyebileceği belirtildi.