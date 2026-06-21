Sadece su içmek yetmeyebilir! Yaz sıcağında vücudun gizli ihtiyacı ortaya çıktı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Müge Bilge, yazın su ve elektrolitli su tüketimi konusunda önemli bilgiler verdi. Doç. Dr. Bilge, günlük su ihtiyacının en az 2- 2.5 litre su tüketimi olması gerektiğini belirterek, "Genel olarak sıvı tüketimini zamana yayarak; yudum yudum ve susadıkça yapmak en sağlıklısıdır. Yoğun terlemediğiniz veya sıvı kaybetmediğiniz günlerde ana sıvı kaynağımızın temiz ve sade içme suyu olması gerektiğini unutmamalıyız" dedi.

SIVI DENGESİNİ KORUR Doç. Dr. Bilge, elektrolitli su hakkında ise şu bilgileri verdi: "Vücudun sıvı dengesini koruyan, kas fonksiyonlarını destekleyen ve terleme yoluyla kaybedilen sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri içeren sular. Yoğun egzersiz, sıcak havalar veya ishal/kusma gibi durumlarda vücudun toparlanmasına yardımcı oluyor."

BİLİNÇLİ TÜKETİLMELİ

Doç. Dr. Bilge, elektrolitli suyun, vücudun su ve mineral dengesini korumasına yardımcı olduğunu ancak dengeli ve bilinçli tüketilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Doç. Dr. Bilge, elektrolitli sularda bulunan başlıca elektrolitleri ise şöyle sıraladı:

SODYUM: Vücudun su dengesi başta olmak üzere sinir iletimi gibi fonksiyonları düzenler.

POTASYUM: Kas fonksiyonları, kalp ritmi ve sinir iletimi için önemlidir.

KALSİYUM: Kemik sağlığı, kas kasılması ve sinir iletimi için gereklidir.

MAGNEZYUM: Kas gevşemesi, enerji üretimi ve sinir fonksiyonlarında rol oynar.

KLORÜR: Sodyum ile birlikte vücutta asit-baz dengesini ve sıvı dengesini sağlamaya yardımcı olur. Bazı elektrolitli sularda bunlara ek olarak bikarbonat, sülfat gibi mineraller de bulunabilir. Bu mineraller, hem tat hem de vücuttaki elektrolit dengesinde önemli rol oynar.