Safra kesesi taşı mide ağrısına neden olabilir!

Safra taşları çok yaygındır ve rutin olarak asemptomatiktir. Bununla birlikte, safra taşı teşhisi konan kişilerin yaklaşık yüzde 10'u beş yıl içinde gözle görülür semptomlar geliştirir.

SAFRA TAŞLARININ BELİRTİLERİ VE SEMPTOMLARI

Safra taşları, sağ üst karında veya midenizin ortasında ağrıya neden olabilir. Kızartılmış yiyecekler gibi yağ oranı yüksek yiyecekleri yedikten sonra zaman zaman veya sürekli safra kesesi ağrısı yaşayabilirsiniz. Safra taşı sorunlarından kaynaklanan ağrı genellikle sadece birkaç saat sürer, ancak şiddetli hissedilebilir.

Safra taşlarına bağlı safra kesesinde iltihap meydana gelirse ve tedavi edilmezse veya tanımlanamazsa semptomlar artabilir ve şunları içerebilir:

Yüksek ateş,

Hızlı kalp atımı,

Ciltte ve göz beyazlarında sararma (sarılık),

Kaşınan cilt,

İshal,

Titreme,

Bilinç bulanıklığı, konfüzyon,

İştah kaybı.

Bu semptomlar aynı zamanda karaciğer veya pankreas iltihabında da görülebilir.

Safra taşı semptomları apandisit ve pankreatit gibi diğer ciddi sorunların semptomlarını taklit edebileceğinden, ne olursa olsun, bu sorunlardan bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız doktora gitmelisiniz.

ASEMPTOMATİK SAFRA TAŞLARI

Safra taşlarının kendileri ağrıya neden olmaz. Aksine, safra taşları safra kesesinden safranın hareketini engellediğinde ağrı oluşur.

Araştırmalara göre, safra taşı olan kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde "sessiz safra taşı" vardır. Bu, acı çekmedikleri veya semptomları olmadığı anlamına gelir. Bu durumlarda doktorunuz safra kesesi taşlarını röntgen veya karın ameliyatı sırasında keşfedebilir.

NEDENLERİ NELERDİR?

Safra taşlarının asıl nedeninin, safra kesesi içindeki safranın kimyasal dengesizliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu dengesizliğe tam olarak neyin sebep olduğu konusunda hala net olmasa da, birkaç olası sebep bulunur:

Safranızda çok fazla kolesterol olması sarı kolesterol taşlarına neden olabilir. Karaciğeriniz safranızın çözebileceğinden daha fazla kolesterol üretiyorsa bu sert taşlar gelişebilir.

Bilirubin, kırmızı kan hücrelerinin normal parçalanması sırasında üretilen bir kimyasaldır. Oluştuktan sonra karaciğerden geçer ve sonunda vücuttan atılır.

Karaciğer hasarı ve belirli kan bozuklukları gibi bazı durumlar karaciğerinizin olması gerekenden daha fazla bilirubin üretmesine neden olur. Safra keseniz fazla bilirubini parçalayamadığında pigment safra taşları oluşur. Bu sert taşlar genellikle koyu kahverengi veya siyahtır.

Safra kesenizin düzgün çalışması için safrasını boşaltabilmesi gerekir. Safra içeriğini boşaltamazsa, safra aşırı konsantre hale gelir ve bu da taşların oluşmasına neden olabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çoğu zaman, size acı vermedikçe safra taşı tedavisine ihtiyacınız olmaz. Bazen safra taşlarını fark etmeyebilirsiniz. Ağrınız varsa, doktorunuz muhtemelen ameliyat önerecektir. Nadir durumlarda, ilaç kullanılabilir.

Safra kesesi taşı belirtileriniz varsa, teşhis ve tedavisi için alanında uzman bir doktora başvurmanız önem taşımaktadır.