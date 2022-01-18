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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkemizde yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranının yüzde 8’den bile az olduğunu vurguladı. Koca, hava şartları sebebiyle aşı olmaya gelemeyenler için mobil aşı ekiplerinin devrede olduğunu bildirdi.

İHA
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Giriş Tarihi: 18.01.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 11:54
TÜRKİYE’DE, YETİŞKİN NÜFUS İÇİNDE HİÇ AŞI OLMAYANLARIN ORANI...

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8'den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."

AŞI EKİPLERİMİZ HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

%74,5 ikinci doz aşı oranıyla Mavi kategorisine geçmeye hazırlanan Van'da, mobil aşı ekiplerimiz hava şartlarına rağmen çalışmalarına devam ediyor; sağlık kurumlarına ulaşamadığı için aşılarını yaptıramayan vatandaşlarımızın aşılarını yapıyor. Van, aşının sonuçlarının farkında.

AŞI İÇİN AYRILACAK ZAMAN İŞİNİZİ AKSATMAZ

Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun.

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