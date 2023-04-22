Sağlıklı gözler için 10 süper besin

1-YUMURTA

Özellikle sarı nokta olarak bilinen yaşa bağlı görme kaybı riskini azaltabilen mükemmel bir lutein ve zeaksantin kaynağıdır.Yumurta ayrıca iyi C ve E vitamini ve çinko kaynağıdır.

2-KURUYEMİŞLER

Omega -3 yağ asitleri açısından zengindirler. Fındık ayrıca,yüksek düzeyde E vitamini içerir. E vitamini yine yaşa bağlı makula dejenerasyonunda çok faydalıdır.Bunun dışında ceviz,kaju,brezilya fındığı,yer fıstığı da oldukça zengin antioksidan içermeleriyle göze faydalı kuruyemişlerdendir.

3-BALIK

Özellikle yağ oranı yüksek balıklar Omega-3 açısından daha zengin oldukları için göze faydaları yüksektir. Hatta bazı araştırmalar, balık yağının bilgisayarda çok uzun zaman geçirmenin neden olduğu kuru göz de dahil olmak üzere kuru gözün tedavisine katkıda bulunduğunu göstermiştir.Özellikle Tuna,somon,ringa,hamsi,sardalya,orkinos ,alabalık yüksek oranda Omega-3 içeren balık gruplarıdır.

4-TOHUMLAR

Chia,kenevir ve keten tohumu göze faydalı olan Evitamini ve Omega-3 kaynağıdırlar.

5-TURUNÇGİLLER

Turunçgil grubu hepimizin bildiği gibi Cvitamini açısından zengindirler.C vitamini,Amerikan akademi'de ve bilinen yaşa bağlı maküla dejenerasyonu hastalığında kabul görmüş bir takviyedir.

6-YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklı sebzeler, hem lutein hem de zeaksantin açısından zengin olup aynı zamanda C vitamini kaynağıdırlar.Ispanak,kale,marul,roka vs. gibi sebzeleri tüketmemiz gözümüz için sağlıklı olacaktır.

7-HAVUÇ

Havuç, göz için faydalı olduğu bilinen efsane kaynaktır.Görmemizi geliştirmez ama içeriğindeki beta-karoten ki havuca rengini veren madde, A vitamininin yapım aşamasında etkilidir.Bu nedenle havuç antioksidan olarak göze faydalıdır.

8-TATLI PATATES

Havuç gibi beta karoten kaynağı olup aynı zamanda antioksidan etkili Evitamini açısından da zengindir.

9-SIĞIR ETİ

Sığır eti çok iyi bir çinko kaynağıdır.Çinko yaşa bağlı görme kaybını ve makula dejenerasyonunu (sarı nokta hastalığı)geciktirmeye yardımcı olabilir.

10-SU

Her organımıza faydası olan suyun göze de faydası olduğuna şaşırmamak gerekir.Özellikle kuru göz hastalarının bol su içmesi önerilir.