Şah damarı darlıkları can kaybına neden olabilir!

Şah damarı tıkanıklıkları hakkında önemli bilgiler veren Prof. Dr. Bilgin Emrecan, "Beynin bir bölgesine giden dolaşımın bir kaç dakikadan daha fazla kesilmesiyle o bölgedeki beyin hücrelerinin tahrip olması sonrasında oluşur ve hastada geçici bile olsa kol ve bacaklarda uyuşma, güçsüzlük, göze perde inmesi, peltek konuşma, şah damarı tıkanıklığı veya darlığı belirtisi gösterir. Bu belirtilerin bir bölümü geçici olabilir, bir bölümü ise dakikalar içinde geçebilir. Bu duruma geçici 'iskemik atak' denir. Oluşan pıhtı kendiliğinden erir yada tedaviyle erir ve damar sistemi yeniden düzgün olarak çalışmaya başlar. Eğer bu geçmez de kalıcı olursa inme veya felç şeklinde ortaya çıkar. İnme, sakatlıkların ve ölümün başta gelen sebeplerinden biri olup, şah damarı darlıkları veya karotis stenozları inmenin en önemli ve önlenebilir nedenlerinden birisidir. Aynı zamanda kalp ve kanser hastalığından sonra en sık rastlanan ölüm sebebidir" diye konuştu.

CAN KAYBI VE FELÇLE SONUÇLANABİLİYOR



Can kaybı veya felçle sonuçlanabilen tehlikeli hastalıklardan birisi olan şah damarı darlıklarından korunmak için düzenli kontrolün önemine vurgu yapan Prof. Dr. Emrecan, "Yüksek tansiyon, diyabet, kolestrol yüksekliği olan hastalar ve ayrıca ailesinde inme öyküsü, kalp krizi öyküsü olan hastaların mutlaka şah damarı için halk arasında renkli ultrason diye bilinen doppler ultrason çekilmesini öneriyoruz" diyerek uyarılarda bulundu.

