Sakın masum sanmayın! Tüm sağlığınızı yerle bir edebilir...

TEİS'ten yapılan yazılı açıklamada, takviye edici gıda adı altında ruhsatlandırılan bitkisel ilaç ve vitaminlerin kullanımının, şehirleşme, yetersiz beslenme, stres ve uykusuzluk gibi nedenlere bağlı artış gösterdiği belirtildi.

Türkiye'de de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı, yaklaşık 12 bin "gıda takviyesi" adı altında bitkisel ilaç ve vitaminin bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız tarafından 'bitkisel' denildiği için 'zararsızdır' diye düşünülerek rahatlıkla kullanılmaktadır. Halbuki bu ürünler içinde kimyasal maddeler bulunmaktadır. Üzerlerinde ayrıca 'ilaç değildir' ibaresi son derece yanıltıcıdır. Bunlar ilaç etken maddesi barındıran ürünlerdir. Masumca 'takviye edici gıda' denilmesi son derece yanıltıcıdır."