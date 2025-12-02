Salgın gibi yayılıyor! Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor

Ghebreyesus, "Endonezya'da 400'den fazla, Tayland'da 160, Vietnam'da 90 ve Sri Lanka'da 300 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise kayıp. Seller, toprak kaymalarına, kritik altyapıda büyük hasara, yerinden edilmelere ve temel hizmetler ile geçim kaynaklarında ciddi aksamalara yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Asya'da yaşanan sellerin Endonezya, Malezya, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam'da yıkıma yol açtığına işaret eden Ghebreyesus, bölgedeki diğer ülkelerin de risk altında olduğunu belirtti.

"OBEZİTE, ÇAĞIMIZIN EN CİDDİ HALK SAĞLIĞI SORUNLARINDAN BİRİ"

Ghebreyesus, dünya genelindeki obeziteye dikkati çekerek, "Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor ve bu sayının 2030'a kadar 2 katına çıkması bekleniyor." dedi.

Obezitenin, kalp hastalıkları, diyabet ile bazı kanser türlerine yol açan kronik ve tekrarlayan bir hastalık olduğunu aktaran Ghebreyesus, obezitenin 2024'te dünya genelinde 3,7 milyon ölümle ilişkilendirildiğinin, sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunun altını çizdi.