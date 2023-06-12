Saniyeler içinde soyacaksınız! İşte sarımsakları kabuklarından ayırmanın en kolay yöntemi...

Bu yöntemi sosyal medyada paylaşan bir kullanıcı, binlerce yorum aldı. Özellikle bu tavsiyeden "birçok memnun" dönüş alan kullanıcıya onlarca insan teşekkür notu iletti.

Bir başka kişi ise; eğer evinizde mikrodalga yoksa sarımsakları beş dakika ılık suda bekletebileceğinizi, bu sayede kolayca soyulduğunu anlattı.



Ayrıca bıçağın geniş tarafı ve elinizin içiyle sarımsağa hafifçe vurmanın da en etkili yollarından biri olduğuna dair yorumlarda bulunanlar da mevcuttu.