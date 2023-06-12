Saniyeler içinde soyacaksınız! İşte sarımsakları kabuklarından ayırmanın en kolay yöntemi...

Soyma esnasında ortaya çıkan yapışkan parmaklar, etrafa saçılan kabuklar gibi bir sürü dağınıklığa neden olsa da vazgeçemediğimiz sarımsağın aslında düşündüğümüzden daha kolay bir soyulma yöntemi mevcut.
Tüm zamanların en kolay sarımsak soyma yönteminde , mikrodalgaya bir diş atmanız ve ardından tüm işi aygıtın yapmasına izin vermeniz yeterli. Sarımsağı ısıtmak, soyulmasını çok daha kolaylaştırır.
Yaklaşık 20 saniye boyunca mikrodalgayı içinde sarımsak varken çalıştırın. Bunun sonucunda ne kadar kolay soyulduğuna inanamayacaksınız! Oldukça temiz bir sonuç elde edebileceğiniz bu soyma yöntemi, saniyeler içinde kabuklarından kurtulmanızı sağlıyor.
Bu yöntemi sosyal medyada paylaşan bir kullanıcı, binlerce yorum aldı. Özellikle bu tavsiyeden "birçok memnun" dönüş alan kullanıcıya onlarca insan teşekkür notu iletti.
Bir başka kişi ise; eğer evinizde mikrodalga yoksa sarımsakları beş dakika ılık suda bekletebileceğinizi, bu sayede kolayca soyulduğunu anlattı.
Ayrıca bıçağın geniş tarafı ve elinizin içiyle sarımsağa hafifçe vurmanın da en etkili yollarından biri olduğuna dair yorumlarda bulunanlar da mevcuttu.