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Sararan çorapları eski beyazlığına kavuşturuyor! Tek yapmanız gereken yıkarken…

Beyaz çorap kullanımı her ne kadar tercih edilse ve pratik olsa da zamanla hem kirden hem de kullanıma bağlı olarak rengi değişip sararabilir. Ancak bu çorapları eski beyazlığına geri döndürmek adına uygulayabileceğiniz bazı pratik yöntemler de bulunmaktadir.

Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 15:48
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Sararan çorapları eski beyazlığına kavuşturuyor! Tek yapmanız gereken yıkarken…

Taze, göz kamaştırıcı beyaz bir çift çorap olarak kullanmaya başladığınız bu çoraplar, kaçınılmaz olarak ışıltısını kaybeder. Ancak bunları eski beyazlığına kavuşturmanız mümkün.

BEYAZ ÇORAP BAKIMI KURALLARI

Sararan çorapları nasıl temizleyeceğimize geçmeden önce, beyaz çoraplarınızın daha uzun süre beyaz kalmalarına yardımcı olmak için bakım yapabileceğiniz birkaç şey var:

  • Bir günden fazla giymeyin ve düzenli olarak yıkayın.
  • Çoraplarınızın malzemesine uygun olarak yıkama talimatlarına uyun.
  • Çoraplarınızı çok sert ovalamamaya dikkat edin, bu şekline zarar verebilir.
  • Beyaz çoraplarınızı daima renkli giysilerden ayrı yıkamayı unutmayın.
  • Çoraplarınızı yıkamadan önce ıslatmak genellikle inatçı kirleri gidermenin en etkili yoludur.

ÇORAPLARINIZI NASIL TEKRAR BEYAZLATABİLİRSİNİZ?

Beyaz çorabınızın kirlenmesini tamamen engellemek elbette mümkün değil. Bu olduğunda, yardımınıza yetişebilecek, her evde mutlaka bulacağınız birkaç etkili malzeme bulunuyor.

KARBONAT

Karbonat, sararan beyaz çoraplarla mücadelede harika bir yöntemdir. Bu malzemeyi kullanmanın ise birkaç yolu vardır. En iyi seçeneğiniz, çoraplarınızı bol miktarda karbonat serpiştirilmiş sıcak bir lavaboda birkaç saat boyunca bekletmektir. Daha sonra sıkarak kuruttuktan sonra normal çamaşır makinenizin deterjan çekmecesine 150-200 ml karbonat ekleyerek yıkayın.

KAYNATMAK

Çoraplarınızın beyazlığını geri kazanmanın denenmiş ve güvenilir bir başka yöntemi de onları kaynatmaktır. Geniş bir tavayı suyla doldurun, yarım bardak limon suyu, bir miktar çamaşır deterjanı ve çoraplarınızı ekleyin. Suyu kaynatın ve çoraplarınızı 15-20 dakika kaynamaya bırakın. Daha sonra bunları çıkarın, iyice sıkın ve normal yıkama için çamaşır makinenize aktarın. Bu teknik yün çoraplar için önerilmez.

LİMON SUYU

Limon suyunun leke çıkarma gücü bilinmektedir. Bunun nedeni limonda bulunan asidin antibakteriyel, antiseptik olması ve doğal bir ağartıcı görevi görmesidir. Sararan çoraplarınızı taze sıkılmış limon suyuyla doldurulmuş ılık bir kase suya 2-3 saat boyunca bırakmak bile harikalar yaratabilir. Sitrik banyosundan geçtikten sonra çoraplarınızı makineye atın ve düzenli olarak yıkayın, işte bu kadar!

SİRKE

Limonlara benzer şekilde, beyaz sirkenin de inatçı lekeleri kesen kendi asidik özellikleri (sirke durumunda asetik asit) vardır. Bir litre kaynamış suya bir bardak beyaz sirke ekleyin ve çoraplarınızı gece boyunca suda bekletin. Beyaz çoraplarınız ertesi gün fark edilir derecede daha canlı olacaktır. Bu zamana kadar tek yapmanız gereken, çoraplarınızı kalan kirden ve sirke kokusundan arındırmak için onları normal bir yıkama döngüsüne tabi tutmaktır.

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