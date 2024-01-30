Sararan çorapları eski beyazlığına kavuşturuyor! Tek yapmanız gereken yıkarken…

Taze, göz kamaştırıcı beyaz bir çift çorap olarak kullanmaya başladığınız bu çoraplar, kaçınılmaz olarak ışıltısını kaybeder. Ancak bunları eski beyazlığına kavuşturmanız mümkün.
BEYAZ ÇORAP BAKIMI KURALLARI
Sararan çorapları nasıl temizleyeceğimize geçmeden önce, beyaz çoraplarınızın daha uzun süre beyaz kalmalarına yardımcı olmak için bakım yapabileceğiniz birkaç şey var:
ÇORAPLARINIZI NASIL TEKRAR BEYAZLATABİLİRSİNİZ?
Beyaz çorabınızın kirlenmesini tamamen engellemek elbette mümkün değil. Bu olduğunda, yardımınıza yetişebilecek, her evde mutlaka bulacağınız birkaç etkili malzeme bulunuyor.
KARBONAT
Karbonat, sararan beyaz çoraplarla mücadelede harika bir yöntemdir. Bu malzemeyi kullanmanın ise birkaç yolu vardır. En iyi seçeneğiniz, çoraplarınızı bol miktarda karbonat serpiştirilmiş sıcak bir lavaboda birkaç saat boyunca bekletmektir. Daha sonra sıkarak kuruttuktan sonra normal çamaşır makinenizin deterjan çekmecesine 150-200 ml karbonat ekleyerek yıkayın.
KAYNATMAK
Çoraplarınızın beyazlığını geri kazanmanın denenmiş ve güvenilir bir başka yöntemi de onları kaynatmaktır. Geniş bir tavayı suyla doldurun, yarım bardak limon suyu, bir miktar çamaşır deterjanı ve çoraplarınızı ekleyin. Suyu kaynatın ve çoraplarınızı 15-20 dakika kaynamaya bırakın. Daha sonra bunları çıkarın, iyice sıkın ve normal yıkama için çamaşır makinenize aktarın. Bu teknik yün çoraplar için önerilmez.
LİMON SUYU
Limon suyunun leke çıkarma gücü bilinmektedir. Bunun nedeni limonda bulunan asidin antibakteriyel, antiseptik olması ve doğal bir ağartıcı görevi görmesidir. Sararan çoraplarınızı taze sıkılmış limon suyuyla doldurulmuş ılık bir kase suya 2-3 saat boyunca bırakmak bile harikalar yaratabilir. Sitrik banyosundan geçtikten sonra çoraplarınızı makineye atın ve düzenli olarak yıkayın, işte bu kadar!
SİRKE
Limonlara benzer şekilde, beyaz sirkenin de inatçı lekeleri kesen kendi asidik özellikleri (sirke durumunda asetik asit) vardır. Bir litre kaynamış suya bir bardak beyaz sirke ekleyin ve çoraplarınızı gece boyunca suda bekletin. Beyaz çoraplarınız ertesi gün fark edilir derecede daha canlı olacaktır. Bu zamana kadar tek yapmanız gereken, çoraplarınızı kalan kirden ve sirke kokusundan arındırmak için onları normal bir yıkama döngüsüne tabi tutmaktır.