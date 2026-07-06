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Sebze sevmeyen çocukların ailelerine iyi haber! Bilim insanları işe yarayan yöntemi açıkladı

Ebeveynlik forumları ve sohbet grupları “Çocuğuma sebze yediremiyorum. Ne yapabilirim?” sorularıyla dolu. BBC Türkçe’nin haberine göre ise çocuklara sebze yedirmenin altı etkili yolu var.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:21 PAYLAŞ ABONE OL

Çocukların yeterince sebze yemesini sağlamak zor olabilir. Bunun bir nedeni, çocukların erken yaşta tatlı yiyecekleri tercih etmeye başlaması. Anne sütü bile doğal şekerler içeriyor. Katı gıdalara geçtiklerinde ise bir parça brokoli ya da bir kaşık ıspanak yedirmek kolay olmuyor. Oysa çocukların bol miktarda meyve ve sebze içeren çeşitli bir diyete ihtiyacı var. Kötü beslenme; bilişsel işlevleri, konsantrasyonu, davranışı ve hatta okul performansını etkiliyor. Araştırmacılar çocuklukta beslenme alışkanlıklarını iyileştirmenin yeni yollarını araştırıyor ve bazı yenilikçi çözümler buluyor. İşte uzmanların evde deneyebileceğinizi söylediği altı basit yöntemi derledik.

1- SIK SIK MARUZ BIRAKMA

İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde biyopsikoloji profesörü Marion Hetherington'a göre erken çocuklukta mümkün olduğunca farklı türde sebzeleri sık sık sunmak fark yaratabilir. Çocuğun sebzelere olan ilgisini artırmak için en başarılı dönem okul öncesi yılları. Hetherington "Beş yaşına kadar çocukları sebze yedirmeye başlamazsanız, artık çok geç olur" diyor. Araştırmalar çocukların bir yiyeceği kabul etmeden önce genellikle birkaç kez tekrar tekrar sunulmasına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Ancak bu sayının tam olarak kaç olduğu konusunda bulgular karışık: 5 ile 15 arasında değişiyor. Bu, tüm çocukların farklı olmasından kaynaklanıyor. Bir yaşın altındaki çocuklar, genellikle yeni yiyecekleri denemeye karşı daha yüksek isteksizlik (besin neofobisi ya da yeni bir yiyeceğe karşı duyulan korku) gösteren okul öncesi çocuklara (3-4 yaş) kıyasla daha az sayıda maruz kalmaya ihtiyaç duyabilir.