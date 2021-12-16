Şefler uyarıyor! İşte tavuk pişirirken en çok yapılan hata

Hemen her sağlıklı tavuk tarifini denemiş olabilirsiniz, ancak yine de plastik dokulu, tatsız bir tavuk etiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tavuğunuzu doğru hazırlamıyor ve doğru şekilde pişirmiyorsanız, gerçek bir protein alma ihtiyacınız oldukça düşüyor demektir. Kümes hayvanlarına ait etleri hazırlarken her zaman izlemeniz gereken bazı püf noktaları vardır.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 11:17

Eğer mutfak becerileri üzerinde çalışmak ve mükemmel tavuk pişirmek için, birkaç doğru ipucuna ihtiyacınız varsa şeflere kulak vermeniz oldukça önemli. Her zaman yapılan birkaç hatayı aslında ufak ipuçlarıyla ortadan kaldırabilir, hazırladığınız en lezzetli tavuk etinin tadını çıkarabilirsiniz. İşte o ipuçları…

ALÜMİNYUM FOLYOYU DAHA SULU BİR TAVUK ETİ İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ Mükemmel sulu bir tavuk eti için ihtiyacınız olan şey bir veya iki tuğla ve biraz alüminyum folyo. Ekstra ağırlık, tavuğu ızgaraya eşit ve güçlü bir şekilde bastırmaya yardımcı olur, bu da çıtır derili daha sulu bir tavuk etine dönüşmesini sağlar.

TAVUĞUNUZU IZGARADA FAZLA PİŞİRİYOR OLABİLİRSİNİZ Şefler, pişirdiğiniz tavuğun ızgara doğru sürede kaldığından ve ardından dilimlemeden önce dinlenmeye bıraktığınızdan emin olmanızı tavsiye ediyor. Whitshell isimli bir şef; "İnsanların tavuk hakkında yanlış bir fikri var" diyor. Eğer kemikli bir tavuk eti pişiriyorsanız, etin kemiğe yakın bölümünün biraz pembe olması sorun değil. Fakat insanlar genellikle dilimleme işlemi sırasında tamamen susuz olmasının pişmiş olduğu düşüncesine kapılıyor. Fakat doğru seviyede pişmiş bir tavuğun biraz daha sulu olması gerekir. Izgarada fazla beklemiş bir tavuk ise, kurumuş ve lezzetini kaybetmiş demektir.

YANLIŞ TÜRDE TAVUK SATIN ALIYOR OLABİLİRSİNİZ Fabrikada yetiştirilmiş, donmuş tavukla başlarsanız, büyük olasılıkla yemeğiniz kuru olacak ve olabildiğince lezzetli olmayacaktır. Mümkün olduğunda, organik, serbest dolaşan ve yerel olarak üretilen tavukları tercih edin. Bu seçeneklerin nemi tutması ve lezzetli olması daha olasıdır.

TAVUĞU PİŞİRMEDEN ÖNCE YIKAMAYIN Tavuğu pişirmeden önce durulamak, hijyenini iyileştirmenin iyi bir yolu gibi görünebilir. Ancak gıda güvenliği kuralları, bunun birçok hastalığın bulaşmasını daha olası hale getirdiğini ileri sürüyor. Tavuğu yıkama işlemi, potansiyel olarak zararlı bakterileri lavabonuza ve tezgahınıza yayar ve bunun gerçek bir fayda sağlaması pek olası değildir.

TAVUĞU TEZGAHTA ÇÖZDÜRMEYE SON VERMEK GEREKİYOR Et çözdürmek için bu yaklaşımı denemeyen çok az kişi var. Ancak bundan kaçınmanız gerekir. Oda sıcaklıkları, her türlü potansiyel olarak zararlı bakteri için sıcak bir üreme alanı sağlar. Üstelik etin dışının içeriden daha hızlı erimesi muhtemel olduğundan, bu durum, çoğu zaman için dışının bu bakterilere karşı savunmasız olacağı anlamına gelir. Bu sorunu önlemek için tavuğu gece boyunca buzdolabında çözdürün veya plastik bir torbaya koyun ve torbayı soğuk suya batırın.

TAVUK GÖĞÜSLERİNİ YUMUŞATMADAN PİŞİRİYORSUNUZ Bir bifteği pişirmeden önce yumuşatmanın kritik olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak çok daha az insan tavuk göğüslerini tavaya atmadan önce döverek yumuşatmanın da önemli olduğunu biliyor. Tavuk dövülmesi birkaç nedenden dolayı doğru etkilere sahiptir: Etin yumuşamasına yardımcı olur, pişirme süresini kısaltır ve eşit pişirmeyi kolaylaştırır. En iyi sonuçlar için göğüslerin eşit kalınlıkta olduğundan emin olun.

FAZLA DOLU BİR TAVADA TAVUK PİŞİRİLMEMELİ Uzman şef Wolf, bize bu yaygın hatayı hatırlatarak, "Hiç kendinize tavuk göğsü pişirmek için yeterli alan bulamadığınız oldu mu? Süreci hızlandırmak için her şeyin sığacağını umarak tüm tavuğu küçük bir alana sıkıştırmak yaygın yapılan bir hata" diyor. Sonuç ise etin aşırı sıkışık bir alanda olması nedeniyle düzensiz pişmesi oluyor. Bu nedenle tavuk pişirirken fırın tepsisinde veya tavada yeterli alan olduğunuzdan emin olmak gerekir.

SICAKLIĞI KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN Pek çok tarif size tavuk yemeklerini pişirmek için yaklaşık bir süre verir, bu nedenle zamanın en önemli faktör olduğunu varsaymak mantıklıdır. Ancak gerçekte, sıcaklık bu konuda en önemli noktalardan biridir. Fazla yüksek ısıda pişirilen etin kuruması, kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu nedenle tavuk etinin hangi bölümünü pişirdiğinizi ve etin kalınlığını göz önünde bulundurarak doğru ısıyı ayarlamanız gerekebilir.

TAVUĞU YANLIŞ ZAMANDA ÇEVİRMEYİN Wolf, "Tavuk ızgara yaparken, çevirmek için doğru zamanı bulmak çok önemlidir" diyor. Çok erken çevirirseniz, etin üst tabakasını koparırsınız. Bunu önlemenin en iyi yolu iki yönlüdür: Birincisi, temiz bir ızgara yüzeyi olsun. Tavuk pişirirken, bir önceki pişirme seansından kalan kalıntıların temizlendiğinden emin olun, bu da tavuğun yapışmasını önleyecektir. İkinci olarak, tavuğun pişmesini bekleyin. Eti ızgaraya ilk koyduğunuzda ısıdan yapışacak fakat bir süre sonra yavaş yavaş dış kabuklu bir tabaka oluşturacaktır. Bu tabaka doğru zamanda temiz bir şekilde piştiği ızgaradan ayrılacaktır. Bunun için bekle.

TAVUĞU TAVADA FAZLA KARIŞTIRIMAYIN Tavuğu tavada çok sık hareket ettirmek, asansör düğmesine tekrar tekrar basmak gibidir. Bu işlemi yapmak size daha hızlı sonuç vermez. Eğer güzel bir tavuk eti istiyorsanız, tavuğu tavada fazla hareket ettirmemeye çalışın. Ayrıca, aşırı çevirmekten kaçınmaya çalışın. Bir kez çevirin ve beş ila yedi dakika daha dokunmayın. Yine, hedef her iki tarafın da altın kahverengi olmasıdır.

GÖĞSÜ BÜTÜN OLARAK PİŞİRMEYİN Tavuk göğsü oldukça kalın bir et parçası olabilir. Üstelik ortası kalın, uçları fazla ince olabilir. Eşit olmayan kalınlık nedeniyle, tavuk farklı oranlarda pişecek ve bir ucunda fazla pişmiş tavuk ve diğer ucunda pişmiş ya da az pişmiş bir et ortaya çıkabilir. Düzensiz pişirmeyi önlemek için iki şeyden birini yapabilirsiniz. Seçeneklerden biri, tavuk göğsünü kelebek şeklinde ikiye bölmektir. Elinizi dikkatli bir şekilde göğsün üzerine koyun ve hafif baskı uygulayın. Göğsün en kalın yerinden başlayarak etin ortasına keskin bir bıçak alın ve filetoyu ikiye kesene kadar bıçağı göğsün aşağısına doğru kaydırmaya başlayın. Etin bir kenarını bağlı bırakabilirsiniz. Bu noktada dilimlenmiş eti tek parça halinde açarsanız kelebek gibi görünür veya filetoyu ayırabilirsiniz. İkinci bir seçenek, göğüs etini tamamen eşit olana kadar dövmektir.