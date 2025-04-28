Şeflerin sır gibi sakladığı tarif! Evde doğal çikolata yapımı...

Tatlı krizlerine en hızlı çözüm olan çikolata, içerdiği katkı maddeleri ve yüksek kalorili olması nedeniyle zaman zaman uzak durmaya çalıştığımız bir lezzet. Ancak bu durumu tersine çevirmek mümkün. Evde doğal malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu 3 çikolata tarifini İdil Çimrin sizler için yazdı.

İDİL ÇİMRİN Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:41 PAYLAŞ ABONE OL

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün çikolata yapıyoruz. Bugünlük benden bu kadar... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





EV YAPIMI SÜRÜLEBİLİR ÇİKOLATA

MALZEMELER

1 litre süt

3 yemek kaşığı kakao

1 yumurta

2 kahve fincanı toz şeker

1 kahve fincanı un

2 kahve fincanı nişasta

125 gr tereyağı

YAPILIŞI: Margarin bir tavada eritilir ve bütün malzemeler güzelce karıştırılır. Karışım bir tencereye alınıp 15 dakika karıştırılarak pişirilir. Kavanozlara konulup soğutulur. 1 litre süt3 yemek kaşığı kakao1 yumurta2 kahve fincanı toz şeker1 kahve fincanı un2 kahve fincanı nişasta125 gr tereyağıMargarin bir tavada eritilir ve bütün malzemeler güzelce karıştırılır. Karışım bir tencereye alınıp 15 dakika karıştırılarak pişirilir. Kavanozlara konulup soğutulur.