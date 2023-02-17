Şehir hastaneleri depremde sağlık yükünü sırtlamak için seferber oldu

Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Kayseri, Konya, Mersin ve Elazığ'daki şehir hastanelerinde, bugüne kadar yaklaşık 20 bin yaralı depremzede tedavi gördü. Depreme karşı dayanıklı şekilde inşa edilen şehir hastanelerinde kullanılan sismik izolatörler, depremin etkisinin neredeyse hiç hissedilmemesini sağlıyor.

Depremzede yaralıların büyük bölümü başta Adana, Mersin, Elazığ, Konya, Kayseri gibi çevre illerdeki şehir hastanelerinde tedaviye alınırken çok sayıda yaralı Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sağlık Bakanlığı bünyesindeki uçak ve helikopterlerle Ankara ve İstanbul'daki söz konusu hastanelere nakledildi.

Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren şehir hastaneleri, 2019 sonunda başlayan ve geçen yıla kadar etkisini sürdüren Kovid-19 salgınıyla mücadelenin merkez üssü olmuştu. Şu an sayıları 20'ye ulaşan hastaneler, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından da yaralı depremzedelerin tedavisinde kritik rol oynadı. Bünyelerindeki helikopter pistleri sayesinde özellikle bölgedeki şehir hastanelerine yaralı nakli hızla yapıldı.

Bu şehir hastanelerinde depremden sonraki 10 gün içinde yaklaşık 20 bin yaralı depremzede tedavi gördü. Ankara'daki şehir hastanelerinde 4 bin 289 depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu. Ankara'daki şehir hastanelerinde 4 bin 289 depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu. Sağlık hizmetinin 3 bin 64'ü Ankara Etlik, 1225'i de Ankara Bilkent Şehir Hastanelerinde verildi. Bu iki şehir hastanesinin yoğun bakımlarında 335, servislerinde ise 789 olmak üzere toplam 1124 hastanın tedavisine devam ediliyor.

Başkente deprem bölgesinden Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve askeri uçaklar ile toplam 795 hasta getirildi. Bu hastaların 379'u Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 270'i Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve 146'sı da ildeki diğer hastaneler tedaviye alındı. Serviste yatan depremzedelerin yüzde 66'sı ve yoğun bakım servisindekilerin ise yüzde 71'i Ankara Etlik ve Ankara Bilkent Şehir Hastanelerinde bulunuyor.

Başkente ambulans ile getirilen hastaların da yüzde 82'si de Ankara Etlik ve Ankara Bilkent Şehir Hastanelerinde tedavi altında bulunuyor. Bu süreçte 1120 depremzede ameliyat edildi. Operasyonların yüzde 60'ı şehir hastanelerinde yapıldı. İstanbul'daki 4 şehir hastanesi 1693 depremzedeye sağlık hizmeti sundu. İstanbul'daki şehir hastanelerinde bugüne kadar 1693 depremzede tedaviye alındı.