Şerbeti tam kıvamında oluyor! Evde helva yapmanın sırları ortaya çıktı

Kurban Bayramı yaklaşırken geleneksel tatlılar yeniden mutfaklardaki yerini almaya başladı. Özellikle tam kıvamında hazırlanan helvalar, bayram sofralarının en sevilen lezzetleri arasında öne çıkıyor. Şerbet dengesi, kavurma süresi ve kullanılan malzemelerin kalitesi ise helvanın lezzetini doğrudan etkiliyor. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu özel tatlıların püf noktaları da yeniden gündem oldu.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Kurban Bayramı'na bir gün kala, mutfak kültürümüzün mihenk taşlarından biri olan, kökeni Osmanlı'ya kadar uzanan helvalardan söz edeceğim. Öncelikle helvanın ne anlama geldiğine bir bakalım. Helva; özellikle Orta Doğu ülkelerinde sıkça yapılan bir tatlı olsa da bu lezzetin kökeni Türkler'e dayanır.

UNLU İRMİK HELVASI MALZEMELER

1 su bardağı irmik

1 çay bardağı un

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı su

1.5 su bardağı süt

125 gr. tereyağı

1 çay bardağı kırılmış ceviz

YAPILIŞI: Öncelikle şeker ve suyu tencereye alıp kaynamaya bırakıyoruz. Ardından tereyağını tencereye alıp eritiyoruz. İrmik ve unu ekleyip rengi altın sarısı olana kadar karıştırarak kavuruyoruz. Kaynayan şerbete sütü ekleyip karıştırıyoruz ve irmiğe ilave ediyoruz. Cevizi de ekleyip karıştırıyoruz. Tahta kaşıkla beş dakika karıştırarak pişiriyoruz. Süsleyip servis ediyoruz.