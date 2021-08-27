Serinlemek için bu bitkiler tavsiye ediliyor

Sebahattin Küçük sıcaklardan etkilenen vatandaşlara sakinleştirici ve serinletici önerilerde bulundu. Önerdiği bitkilerin nasıl tüketilmesi gerektiğini anlatan Küçük, "Bitki olarak yazın en çok hibiskus, melisa ve papatya çayları kullanılıyor. Bunlar hem C vitamini bakımında çok yüksektir hem de sakinleştirici özelliği vardır. Ayrıca kantaron ve narçiçeği bitkisinin hem rahatlatıcı etkisi vardır hem de sinir, strese de iyi gelir. Demirhindi yazın özellikle vatandaşların tercih ettiği bitkiler arasında, bunun şerbeti yapılır aynı zamanda karaciğeri rahatlatır. İnsanların aşırı susamasını engeller harareti keser. Hibiskus sıcak suda demlenip içine bir miktar limon katıldıktan sonra soğutulup soğuk olarak tüketilebilir" dedi.





BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BİTKİLERİ ANLATTI

Korona virüs ile doğal şekilde mücadele etmenin yollarına da değinen aktar Sebahattin Küçük, "Bağışıklığı kuvvetlendirmek için baharatlardan başlamak gerekir. Zencefil, zerdeçal, çörekotu gibi bitkiler kullanılabilir. Bunların üçü balla karıştırılıp tüketilebilir. Yağ olarak kekik yağı ve udi hindi yağları var, hem bağışıklık kuvvetlendirir hem de antibakteriyel mikrop öldürücü özelliği var. Bunlar, denenmiş bugüne kadar faydası görülmüş bitkilerdir" şeklinde konuştu.