Sessiz ama ölümcül pandemi! Erken tanı hayat kurtarıyor...





SESSİZ BİR FELAKET

"Dünya çapındaki en saygın kurumların verileriyle desteklenen bu çalışma küresel perspektifte bir alarm zili çalıyor" diyen Doç. Dr. Umman, şunları söyledi: "Karaciğer kanseri, kamuoyunda yeterince yer bulmasa da, sinsi ve ölümcül biçimde yayılıyor. Bu çalışmaya göre pandemi öncesi ve sonrası karşılaştırmada; 2022'de 0.87 milyon yeni vaka varken, 2050'de 1.52 milyon yeni vaka bekleniyor. Bu artış, fark edilmeden büyüyen bir küresel halk sağlığı krizine işaret ediyor. Sessiz sedasız, hayatlarımızın tam ortasında artan bir felaket. Yıllık sadece yüzde 2 düşüş bile, gelecek 25 yılda 8.8–17.3 milyon vakayı önleyebilir ve 7.7– 15.1 milyon hayatı kurtarabilir."





ÜLKEMİZDE DE RAKAMLAR ARTIYOR

Türkiye'de de dünya ile benzer bir artış yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Umman, "Ülkemizde Hepatit B taşıyıcılığı yaygınlığı nedeniyle vakalarının büyük kısmı bu enfeksiyona bağlı gelişiyor. Son yıllarda ise 'karaciğer yağlanması' ile ilgili artış yaşandığı gözlemleniyor. Türkiye'de de obeziteye ve diyabete bağlı karaciğer yağlanması vakalarında ciddi artış gözlemleniyor. Bu hastalık obezite, insülin direnci, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi metabolik bozukluklarla birlikte görülür. İlerlediğinde siroza ve ardından karaciğer kanserine dönüşebilir" dedi.