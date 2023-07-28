Sıcak hava en çok bu hastalıkları tetikliyor! Eğer bu belirti varsa...

Yaz sıcaklarının en yoğun hissedildiği bugünlerde, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, kronik akciğer hastalıkları olanlar için önemli uyarılarda bulundu. Astım ve KOAH hastalarının sıcak havalarda her zamankinden daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, konu hakkında şu açıklamaları yaptı:





"Vücudumuz normal ısı dengesini korumak için her zaman çalışıyor ancak sıcak havaya ve neme maruz kalındığında serinlemek için fazladan efor gerekiyor. KOAH hastaları halihazırdaki enerjilerinin çoğunu nefes alabilmek için kullandıklarından, sıcak havalarda vücudun soğumaya çalışması yüzünden nefes darlığı şikayetinde artış yaşayabiliyorlar. Benzer sorunlar nem seviyesinin yükselmesine bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Nemli hava yoğunlaştığından KOAH hastalarının nefes alması zorlaşıyor. Astım hastalarının da tedbir alması şart. Sıcaklarda havanın durgunlaşması havadaki kirletici partiküllerin hapsolmasına yol açarak astım hastalarının ataklarını tetikleyebiliyor. Bunun sonucunda solunum yolları daralıyor ve nefes almak güçleşiyor."

"YORUCU AKTİVİTELERDEN KAÇINILMALI"



Hava sıcaklığının artması sonucu nefes darlığı şikayetleri fazlalaşan kronik akciğer hastalarının sıcak havalarda yorucu aktivitelerden kaçınmasının oldukça önemli olduğunu hatırlatan Işık, mevsime özgü dikkat edilmesi gerekenlere şöyle değindi:

"SICAKLARDA DIŞARIYA ÇIKILMASI GEREKİYORSA..."



"Sıcak havalarda efor gerektiren aktivitelerin kısıtlanması, hava sıcaklığının ve havadaki polen oranının yüksek olduğu zaman dilimlerinde mümkünse dışarıya çıkılmaması gerekiyor. İç hava kalitesinin yüksek olduğu, ideal sıcaklık değerine sahip kapalı ortamlarda hastaların solunum fonksiyonlarının stabil kalması kolaylaşıyor. Sıcaklarda dışarıya çıkılması gerekiyorsa vücut ısısını çok yükseltmemek adına açık renkli, cilde nefes aldıran ve vücudu sıkmayan kıyafetler tercih edilmeli. Başın güneşten korunması da eşit derecede önemli."

"ÇAYDAN VE KAHVEDEN UZAK DURULMALI"



Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, hem sağlıklı bireylerin hem de kronik akciğer hastalıkları olanların dehidrasyon (sıvı kaybı) risklerinin sıcak havalarda arttığını belirten uyarılarını şöyle sonlandırdı:



"Sıcak havalarda vücut ısısı terleme ile dengeleniyor, terleme ise vücutta su kaybına yol açıyor. Bir de içecek tercihinin yanlış yapılması, vücudun daha çok susuz kalmasına neden oluyor. Bu nedenle çay ve kahve gibi kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı, bu içecekler su kaybını artırıyor. Kronik akciğer hastalarının yapmaları gereken, bol su içmek; böylece hem vücut ısısının dengelenmesi mümkün oluyor hem de dehidrasyon riski azalıyor. Mukusun seyreltilmesi, solunum yolu enfeksiyonları riskinin düşürülmesi ve akciğer fonksiyonlarının desteklenmesi için de su içmek büyük öneme sahip. Tüm bu tedbirleri almak ve reçete edilen ilaçları düzenli kullanmak sıcak havalarda solunum şikayetlerini minimize etmeyi sağlayabiliyor."