Sıcak havada deliksiz uyumanın 5 sırrı ortaya çıktı! İşte uzmanların önerdiği yöntemler

Yaz mevsiminde sıcaktan uyanıp uykuya dalmayı zorlanan insanların şikayetlerini sıkça duyuyorsunuzdur. Aşırı sıcakların uyku kalitesini olumsuz etkilediği ortada. Uzmanlara göre, sekiz saat uyunmasına rağmen sabah yorgun uyanılmasının nedenlerinden biri de yatak odasındaki yüksek sıcaklık olabilir. İşte yaz gecelerinde daha rahat uyuyabilmek için önerilen 5 yöntem: