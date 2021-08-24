Sıcak havalarda kalp sağlığına dikkat!

Sağlıklı insanların bile yaşam konforun azaltan aşırı sıcak ve nem kalp hastalarına daha fazla zarar vermektedir. Artan terleme ile kaybedilen vücut sıvısı yerine konulamazsa başta kan pıhtılaşması kolaylaşmakta ve böbrek sorunları gelişmektedir. Bunların sonucunda kalp krizi gelişimine yatkınlık, ritim bozuklukları, böbrek yetmezliği ve kan elektrolit bozukluğu görülebilmektedir. Kalbin pompalaması gereken kanı pompalamak için yaptığı iş artacak ve kalp adalesi daha fazla yorulacaktır, özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda ciddi sorunlara neden olabilecektir. Ayrıca artan kalp hızı nedeniyle ani kan basıncı yükselmeleri hipertansif krizlere ve beyin damar tıkanıklıklarına neden olabilir. Bu sorunlara gebe olan sıcaklar nedeniyle kalp hastaları maksimum dikkat göstermeleri gerekir.