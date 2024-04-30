Sıcak havalarda mideye dikkat! Özellikle gazlı içecek tüketirseniz...

Gazlı içecekleri özellikle reflüsü olan kişilere tavsiye etmediklerini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Kaplan, "Bu hastaların mide kapağında gevşeklik olduğu ve mide asidinin yukarı doğru taştığını düşünürsek, hastanın dışarından ekstra gazlı içecek tüketmesi durumunda reflü şikayetleri artacaktır. Bunun yerine hastaların bolca su tüketmelerini tavsiye edebiliriz. Asitli içecekler midedeki gastrit durumunu belirgin bir şekilde artırmaktadır. Biz hastalara endoskopi yaptığımız zaman hastaların düzensiz beslenmesi bağlı olarak reflü, gastrit ve buna bağlı ülser gibi durumların arttığını görmekteyiz. O nedenle bu hastaların bu içecekleri kısıtlamalarını tavsiye ediyoruz. Biz hastalara mideleri ile ilgili tavsiye verirken bunları da özellikle diyet kısmında belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASİTLİ İÇECEK YERİNE SU İÇİN"

Yaz aylarında vatandaşları gazlı içecek yerine su içmeyi öneren Kaplan; "Sıcak havalarda hastaların sıvı ihtiyacı belirgin bir şekilde artmaktadır. Bunu mutlaka dışarından karşılamaları gerekir. Bu hastaların asitli içeceklerden ziyade asit içeriği olmayan su gibi sıvıları tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Sıcak havalarda besinlerin bozulması hızlandığı için bu kişiler dışarından yemeklerde mide ve bağırsağı bozacak şeylere daha fazla yatkınlık göstermektedir. Onun için mümkünse dışarıdan bozulma imkanı olan şeyleri tüketmemelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.