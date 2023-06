Sınav kaygısıyla nasıl başa çıkılır? Uzman isim ebeveynleri uyardı: Bu hatayı yapmayın!

Her sınav kaygısının riskli olmadığının altını çizen Tetir, "Her sınav kaygısı riskli değildir. Sınava girecek her kişide kaygı görülebilir. Belirli bir düzey kaygı kişinin sınavlara motive olması ve hazırlanmasında faydalıdır. Burada önemli nokta hissedilen kaygı yoğunluğu kişinin öğrendiği bilgileri kullanmasını olumsuz etkileyerek performansını düşürüyorsa sınava yönelik kaygı bir sorun haline gelmektedir" dedi.