Sınav kaygısıyla nasıl başa çıkılır? Uzman isim ebeveynleri uyardı: Bu hatayı yapmayın!

EBEVEYNLERE UYARILAR

Ebeveynlerin tutumlarının da sınav kaygısını tetiklediğine dikkat çeken Tetir, "Reddedici ve eleştirel tutum, gerçekçi olmayan beklentiler, başarının yüceltilip başarısızlığın küçümsenmesi ve diğerleriyle karşılaştırma yapmak sınav kaygısını tetikleyebilir" ifadelerini kullandı. Tetir, ebeveynlerin üniversite adaylarına karşı nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiğini anlatarak "Aileler gerçekçi olmalı ve akranlarıyla karşılaştırmaktan kaçınmalıdır. Ayrıca çocuklarına olan sevgilerinin sınav notuna göre değişmeyeceği ve karşılıksız olduğu hissettirilmelidir. Çocuklarına sorumluluklar vererek onlara güvenmeleri ve cesaretlendirmeleri de önemlidir" dedi. Kaygı durumunun sınav bittikten sonra da devam edebileceğini belirten Tetir, "Kaygı sınavdan önce ve sınav anında olabileceği gibi gelecek sonuçla ilgili sınavdan sonra da devam edebilir" ifadelerini kullandı.