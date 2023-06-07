Sindirim sistemini makine gibi çalıştırıyor! Faydalarını duyan markete koşuyor: Vücudunuzu baştan sona yenileyecek...

KİLO YÖNETİMİ:

Maş fasulyesi, düşük kalorili ve lif açısından zengin bir besindir. Bu nedenle, kilo yönetimi hedefleri olan kişiler için doyurucu bir seçenek olabilir.

Maş fasulyesi tüketirken, bazı kişilerde gaz veya sindirim sorunlarına neden olabileceğini unutmamak önemlidir.